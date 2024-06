F1 Spanje live: Volg de race

Na een uitstapje naar Canada, is het F1-circus terug in Europa. De Spaanse Grand Prix vormt het begin van een slopende zes weken waarin maar liefst vijf Grands Prix worden verreden. Max Verstappen won in Canada, maar krijgt in Spanje stevige concurrentie van vooral McLaren en Mercedes. Lando Norris start van pole en gaat op jacht naar zijn tweede overwinning in de Formule 1. In het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.