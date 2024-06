Verstappen geeft Norris het nakijken in spannende Spaanse GP

“De dominante auto die we vorig jaar hadden, is duidelijk weg”, zo luidde de conclusie van Max Verstappen, nadat Lando Norris op zaterdag de pole-position voor zijn neus had weggekaapt door twee honderdsten sneller te gaan. De kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix bewees nog eens dat de concurrentie, en dan met name McLaren, een stap naar voren heeft gezet.

Norris, die sprak van de beste ronde uit zijn Formule 1-carrière, kon zondag dus op pole plaatsnemen, terwijl Verstappen naast hem op de tweede startplek oplijnde. Daarachter stonden Lewis Hamilton en George Russell, die zich als derde en vierde hadden gekwalificeerd. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz moesten het ondertussen met de vijfde en zesde startplek doen.

Norris had geen geweldige start toen de rode lampen boven het rechte stuk van het Circuit de Barcelona-Catalunya doofden en stuurde direct naar rechts om het Verstappen moeilijk te maken op weg naar de eerste bocht. Ondertussen was Russell, die vierde op de grid stond, in de slipstream gedoken bij Verstappen. De Mercedes-coureur schoof daarna op naar de linkerkant van de baan en zwaaide bij de eerste bocht aangekomen buitenom Verstappen én Norris voorbij, waarmee hij zeer verrassend aan de leiding kwam. Verstappen sloot bij het insturen van de eerste bocht als tweede aan, terwijl Norris op dat moment genoegen moest nemen met de derde positie.

“Dit is misschien wel onze beste kans”, deelde race-engineer Gianpiero Lambiase kort daarop mee aan Verstappen, die vlak achter Russell bleef rijden. Die boodschap was niet aan dovemansoren gericht. Bij het ingaan van de derde ronde reed Verstappen op het rechte stuk met start-finish naar de achterkant van Russell, om de Brit vervolgens bij de eerste bocht te grazen te nemen voor de leiding. Eenmaal aan kop begon Verstappen te werken aan een voorsprong, die al gauw meerdere seconden bedroeg.

Sainz ging aan het begin van de derde ronde langs teamgenoot Leclerc, maar dit ging niet zonder contact tussen de beide Ferrari’s. “Hij heeft me geraakt”, meldde de Spanjaard over de boordradio. “Hij raakte mijn rechterachterwiel, dus ik zat er duidelijk voor.” Na negen ronden zochten de eerste coureurs al de pitstraat op om de zachte banden waarop zij de race begonnen waren, te verruilen voor mediums. McLaren besloot op dat moment om de eerste run van Norris te verlengen. “Plan B plus 10”, kreeg de Brit van zijn engineer te horen.

Na de zeventien keer de Catalaanse omloop rond te zijn gegaan vond ook Verstappen, die inmiddels 4,5 seconden voor de rest uit reed, de tijd rijp om de pits op te zoeken. Nadat zijn zachte banden in 1,9 seconde vervangen waren voor medium exemplaren, kwam hij als vierde terug de baan op, achter de nog niet gestopte Norris, Leclerc en Piastri. Vier ronden na zijn bandenwissel ging Verstappen voorbij aan Piastri voor de derde plek, waarna het al gauw tijd was voor Norris zijn pitstop.

De race was 23 ronden onderweg toen Norris naar binnen ging. Hij kwam daarna als zesde terug op het circuit - achter Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton en Sainz - maar had nieuwere banden dan de vier coureurs die voor hem reden. Leclerc ging een ronde na de McLaren-coureur naar de pits, waarmee Verstappen terug was aan de leiding en Norris opschoof naar P5. In de ronden erna vocht Norris zich eerst langs Sainz en vervolgens langs Hamilton, zodat hij derde kwam te liggen. Aan het begin van ronde 35 richtte Norris zijn pijlen op Russell voor de tweede plek. De Mercedes-rijder gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Na een fel duel van een halve ronde was het echter Norris die aan het langste eind trok. Het verschil met raceleider Verstappen was daarna zeven seconden.

Na 44 van de 66 ronden kwam Verstappen voor de tweede keer naar binnen. Dit keer werd er een nieuwe set zachte banden onder zijn auto geschroefd. Verstappen keerde achter Norris en Leclerc op de derde plek terug in de wedstrijd. “Dit is onze kans”, kreeg Norris daarop te horen. De Brit kreeg de instructie om te pushen en werd drie ronden na Verstappen naar de pits gehaald om een set gebruikte zachte banden onder zijn auto te krijgen. De pitstop verliep niet helemaal soepel, maar hij kwam nog wel vlak voor Russell als tweede terug op het circuit. Zijn achterstand op Verstappen: acht seconden.

In het restant van de race kwam Norris beetje bij beetje dichterbij aan Verstappen, maar dit ging niet snel genoeg om het de Nederlander nog moeilijk te kunnen maken. Verstappen ging er op het circuit ten noorden van Barcelona dus met de zege vandoor. Norris finishte twee seconden achter hem als tweede en pakte nog een extra punt voor de snelste raceronde. Hamilton completeerde het podium van de Spaanse Grand Prix na in de slotfase teamgenoot Russell te hebben ingehaald.

Russell, die het aan het einde van de race behoorlijk zwaar had op een set harde banden, eindigde vlak voor Leclerc als vierde. Sainz kwam op dezelfde positie over de eindstreep als waarop hij aan de race was begonnen: zesde. Voor Oscar Piastri en Sergio Pérez zat er niet meer in dan de zevende en achtste plek, nadat zij in Spanje van de negende en elfde positie waren vertrokken. Pierre Gasly en Esteban Ocon sloten een positief weekend voor het team van Alpine af met een dubbele puntenfinish door negende en tiende te worden. Fernando Alonso kende een bijzonder moeizame thuiswedstrijd en werd achter Nico Hülkenberg twaalfde in een race die geen enkele uitvaller kende.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2024 verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring.

Video: Norris ziet Russell en Verstappen voor zich komen bij de start

Uitslag F1 Grand Prix van Spanje: