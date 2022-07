F1 Silverstone 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Na de vrijdagse trainingen was er nog werk aan de winkel bij Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse formatie sloeg hard terug in de derde vrije training op zaterdag. Met name Max Verstappen maakte een sterke indruk in de afsluitende oefensessie door maar liefst vier tienden sneller te gaan dan de rest van het veld, dat werd aangevoerd door teamgenoot Sergio Perez. De upgrades die het team in Silverstone heeft geïntroduceerd lijken dus behoorlijk te werken, maar is het ook voldoende om straks met de pole-position aan de haal te gaan?

De voornaamste tegenstand in de kwalificatie moet gaan komen van Ferrari en Mercedes. Ferrari is het hele seizoen al de belangrijkste concurrent van Red Bull, maar in de derde training moest de Scuderia met Charles Leclerc bijna een halve seconde toegeven. Carlos Sainz kwam intussen niet verder dan de zesde tijd en moet dus ook beide Mercedes-rijders voor zich dulden. Lewis Hamilton en George Russell kunnen dit weekend rekenen op een reeks nieuwe onderdelen, die het team meer snelheid lijken te geven. Is dat genoeg om echt een hoofdrol te spelen in de kwalificatie, of is Red Bull beide teams straks te snel af?

Daarachter belooft de strijd om de laatste plekken in Q3 ook weer spannend te worden, want in de afsluitende training werden de posities 7 tot en met 10 bezet door coureurs van vier verschillende teams. Lando Norris en Valtteri Bottas hebben zich enigszins losgeweekt van Schumacher en Alonso op posities 9 en 10, maar desondanks zijn de verschillen in de middenmoot weer klein. Wie weten zich te plaatsen voor Q3 en wie zijn vroegtijdig klaar?

De antwoorden op deze vragen gaan in het aankomende uur komen, want om 16.00 uur staat de start van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië gepland. Via dit liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie op Silverstone.