Het team verbeterde en optimaliseerde niet alleen een pakket dat al goede prestaties leverde, maar heeft ook goed de oplossingen van de concurrentie bestudeerd en waar zij nodig vonden toegepast. Op Silverstone zien we daar nog meer bewijs van. Alpine heeft wijzigingen aangebracht aan de vloer, sidepods en engine cover. Het is geen verrassing dat de sidepods en engine cover de meeste aandacht trokken. Daar valt niet alleen te zien dat het bij Ferrari heeft afgekeken, maar ook met het bovenste gedeelte bij Red Bull Racing. Dit is belangrijk, aangezien Alpine vergelijkbare sidepods heeft. Aan de voorkant van de sidepods is de onderste zijde vergroot, dit omdat het team het bodywork strakker rond de onderdelen wikkelt dan voorheen.

Het bovenste gedeelte van het bodywork heeft een badkuip-achtige spleet, wat Ferrari al sinds het begin van het seizoen toepast. Net als bij Ferrari zijn er ook contourvormige koelkieuwen in het oppervlakte verwerkt. Dit is niet alleen om de warmte beter af te voeren, maar ook om het geheel aerodynamischer te maken. De A522 heeft nu een hogere afgeronde schouder die een weg creëert voor de luchtstroom wanneer deze achter de halo terechtkomt. Het was een oplossing die Alpine eigenlijk al had, maar verder is uitgebreid om de werking met het bovenste gedeelte van de sidepod te verbeteren. Dit gedeelte, dat meer opvalt dan het oude, zien we ook al sinds het begin van het jaar bij AlphaTauri.

Een detail aan de achterzijde van de Alpine A522. Foto: Giorgio Piola

In het geval van Alpine resulteert dit in het afvlakken en verhogen van de uitlaat om voordeel te halen uit het nieuwe ontwerp van de zogenaamde 'beam wings', waarmee ze in Azerbeidzjan kwamen. De renstal heeft ook wijzigingen aangebracht aan de vloer, waarmee de meeste gericht lijken op het leveren van meer performance vanuit de onderkant en de tunnels. Hiervan moeten we in de komende races een beter beeld gaan krijgen, tenzij we er een monteur mee zien lopen of als de auto achterop een dieplader komt te staan of in de kraan hangt. Wat we aan de buitenkant kunnen zien is dat er zeker het een en ander verbeterd is in de overgang naar de achterste hoek en de diffuser. Dit zien we aan de steilere hoek richting de diffuser (zie rode pijl), die ook een verandering heeft gemaakt aan de geometrie. Ook de vorm van de flap aan de achterste rand van de vloer is opnieuw ontworpen (blauwe pijl).

De uitsparing in de zijkant van de diffuser is ook aangepast in een poging om de stromingsstructuren in dat specifieke gebied te veranderen. Dat is vooral met het oog op tyre squirt (dit houdt in dat de luchtstroom de wang van de band naar de diffuser drukt) en de werveling die in het buitenste deel van de diffuser wordt gevormd (vortex). Bij de groene pijl is een kleine aanpassing aan de helling te zien, die waarschijnlijk alleen maar helpt bij het veranderen van het pad van de luchtstroom. Opmerkelijk is dat het metaalwerk dat in de rand van de vloer is gestikt, voor deze race ook is vergroot. Dit suggereert dat het team hogere belastingen verwacht en misschien zelfs meer contact met het oppervlak van het circuit.

Een detail aan de achterzijde van Alpine A522. Foto: Uncredited