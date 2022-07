Grijpt FIA in voor 2023? Red Bull: "Niet met F1-regels gaan kloten"

De Formule 1 is voor aanvang van het lopende seizoen overgestapt op een compleet nieuw technisch reglement, waarin het grondeffect weer leidend is. De aerodynamische regels zijn eveneens op de schop gegaan als gevolg daarvan. De ingeslagen richting lijkt te werken, al is porpoising zoals bekend een ongewenst neveneffect. Na klachten van onder meer Mercedes heeft de FIA de handschoen opgepakt en ingrepen voorgesteld voor het lopende seizoen. Het gaat onder meer om strengere controles van de bodemslijtage en een matrix met een bijbehorend maximum.

Voor 2023 denkt de FIA aan serieuzere ingrepen in het reglement, die dan voor alle teams zouden gelden. Zo staat in de technische richtlijn die recent is rondgestuurd dat de FIA een 'review' van de aerodynamische regels voor 2023 overweegt en dat van teams wordt verwacht dat ze meewerken door CFD-data te delen. In de technische richtlijn merkt Nicholas Tombazis op: "Het blijft ons doel om voor 2023 veranderingen door te voeren die het aerodynamische stuiteren [porpoising] verminderen. Na verloop van tijd zal aan teams worden gevraagd dit onderzoek te steunen door een reeks aanpassingen aan hun auto te doen in CFD-tests en de resultaten te rapporteren aan de FIA."

Red Bull stellig: "FIA moet reglement met rust laten"

De kwestie is afgelopen week verder besproken in een bijeenkomst van technisch directeuren, al blijkt in Silverstone niet iedereen te spreken over het voorstel van de FIA. "Het is al te laat om veranderingen door te voeren voor volgend jaar", reageert Christian Horner op een vraag van Motorsport.com. "Daar bestaat ook al beleid voor. Bovendien moeten we denken aan de kosten die ermee gemoeid zijn", wijst hij naar het budgetplafond waar teams nu al mee worstelen. "Dat is het belangrijkste. De beste manier om de kosten beheersbaar te houden, is door stabiliteit te creëren."

Bovendien is een ingreep van hogerhand niet nodig om porpoising te verhelpen, aldus de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez. "Het probleem wordt vanzelf opgelost doordat de auto's steeds meer op elkaar gaan lijken. Je ziet nu al dat sommige auto's ons best bekend voorkomen", duidt hij op de Red Bull-kopieën van Aston Martin en Williams. "Als je zes tot negen maanden verder bent, dan zul je die trend alleen maar sterker zien worden. Het belangrijkste is dus om niet met die regels te gaan kloten. Laat het reglement gewoon met rust, dan lossen teams het zelf wel op."

Steiner vreest voorkennis, Mercedes is wel voorstander

Horner krijgt in de persconferentie bijval van onder meer Otmar Szafnauer, Frederic Vasseur en Guenther Steiner. Laatstgenoemde merkt daarbij op dat 'sommige teams' voordeel kunnen hebben van FIA-ingrepen doordat ze intern al mogelijke aanpassingen hebben onderzocht. "Om de regels in juli nog drastisch te veranderen, lijkt me niet correct. Bovendien hebben sommigen al onderzoek gedaan naar de voorstellen die nu worden besproken. Als het dus daadwerkelijk die richting op gaat, dan hebben zij een voordeel. Er moet dus voorzichtig en vooral zorgvuldig worden gehandeld."

Waar Steiner geen teamnamen noemt, is Mercedes in de persconferentie het enige team dat voor ingrijpen richting 2023 is. "De coureurs zeggen volgens mij dat het niet comfortabel is en ook niet veilig als ze heel veel last van het gestuiter hebben. Als sport hebben we daarmee te maken en als sport moeten we ons misschien aanpassen en dingen veranderen." Het gaat volgens Mike Elliott van Mercedes om het vinden van een goede balans. "Deze regels zijn ontworpen om meer inhaalacties mogelijk te maken. Misschien moeten we kijken naar hoe we dat streven overeind kunnen houden en hoe we tegelijkertijd wat minder kunnen stuiteren. Het gaat daarbij om de details, al zal het lastig worden om alle teams op één lijn te krijgen", voorspelt de Mercedes-man alvast.