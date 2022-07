Verstappen maakt sterke indruk tijdens laatste training F1 Silverstone

Omdat op vrijdag de eerste vrije training verloren was gegaan als gevolg van regenachtig weer, ging een groot aantal rijders onmiddellijk de baan op aan het begin van de laatste oefensessie, die net als VT2 onder droge omstandigheden verreden werd. Wel kwamen er een paar keer wat druppels naar beneden, maar van een bui was geen moment sprake.

De coureurs van Alpine reden als eersten een rondetijd, waarna zij door het duo van McLaren werden afgelost bovenaan in de tijdenlijst. Vervolgens gingen de Ferrari-rijders naar de eerste plekken op het tijdenscherm. Charles Leclerc nam plaats op P1 met 1.29.452, waarmee hij vier tienden sneller was dan collega Carlos Sainz, die na tien minuten op P2 stond met 1.29.817.

Sergio Perez trapte vervolgens de zaterdag af voor Red Bull en klokte met 1.29.629 de tweede tijd, op twee tienden van Leclerc. Na ruim een kwartier kwam Max Verstappen voor het eerst de baan op. Juist op dat moment verbeterde Perez zich naar 1.29.102, waarmee de Mexicaan bovenaan stond tot Leclerc rond ging in 1.29.021. Verstappen ging vervolgens paars in alle drie de sectoren en met 1.28.541 rechtstreeks naar P1. Leclerc en Sainz gingen harder met respectievelijk 1.28.860 en 1.28.882, maar waren daarmee nog altijd drie tienden van de tijd van Verstappen verwijderd.

Even voordat de training halverwege was, haalde Verstappen nog iets van zijn tijd af door een ronde te voltooien in 1.28.498, waarna Lewis Hamilton zijn Mercedes op P2 plantte met 1.28.697. Verstappen, die nog altijd bezig was aan zijn eerste run, schaafde nog een tiende van de snelste tijd af met 1.28.386, alvorens na acht ronden op de zachte band naar binnen te komen. Hamilton ging met 1.28.488 nog ietsje sneller en stuurde zijn Mercedes daarna eveneens naar de pits.

Na een periode waarin even weinig werd gereden, stroomden met nog twintig minuten te gaan meer en meer coureurs terug de baan op. Leclerc ging Hamilton voorbij voor P2 met 1.28.388, waarmee de Monegask slechts twee duizendsten langzamer was dan Verstappen. Maar die kwam op nieuwe soft banden tot 1.27.901, waarmee hij het verschil weer oprekte naar bijna een halve seconde. Perez maakte er een één-twee van voor Red Bull Racing met 1.28.311. Ook de coureur uit Guadalajara moest dus nog vier tienden toegeven op de huidige leider in het WK.

Leclerc noteerde uiteindelijk 1.28.348, waarmee hij achter de twee Red Bulls op P3 stond. Hamilton had op zijn laatste set zachte banden een minder tempo in huis dan op zijn eerste set en sloot de training uiteindelijk achter teamgenoot George Russell af op P5. Carlos Sainz kwam met de tweede Ferrari niet verder dan de zesde tijd. Lando Norris, Valtteri Bottas, Mick Schumacher en Fernando Alonso waren de andere namen in een gemêleerde top-tien. De oefensessie verliep verder zonder incidenten.

De kwalificatie voor de Britse Grand Prix begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

