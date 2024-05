F1 Imola live: Volg de tweede vrije training

De Formule 1 is terug op het oude continent voor de vierde editie van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola wordt dit weekend volgens het reguliere Grand Prix-format geracet. Geen sprintrace dus, maar gewoon twee vrije trainingen op vrijdag, een derde sessie en de kwalificatie op zaterdag en de race zondagmiddag. Good old racing op een old skool circuit.

Kan Max Verstappen de zege grijpen na in Miami af te zijn getroefd door Lando Norris? Red Bull is met de nodige upgrades afgereisd naar Italië, maar de overige teams zitten natuurlijk ook niet stil. Voorlopig had de Nederlander een frustrerende eerste vrije training die hij afsloot op P5. Hij werd overigens niet bijgestaan door zijn vaste rechterhand Gianpiero Lambiase, maar door performance engineer Tom Hart die de ruimte kreeg om aan het vak van race-engineer te proeven. Verstappen gaf met zijn 1.17.240 ruim twee tienden van een seconde toe op de snelste tijd van Charles Leclerc: 1.16.990. Achter de Ferrari-coureur werd George Russell tweede, Carlos Sainz derde en Sergio Pérez vierde.

Minder goed verging het de beide McLaren-coureurs die weliswaar in de top-tien eindigden, maar zich ongetwijfeld meer hadden voorgesteld van hun optreden na het succes van Miami. Lando Norris werd achtste, Oscar Piastri negende. Daar tegenover stond dan weer het puike optreden van Mercedes met Russell dus op P2 en Lewis Hamilton op P7, achter Yuki Tsunoda die vriend en vijand verraste met een prima zesde plaats.

In een bijrol zagen we Oliver Bearman optreden. De reservecoureur van Ferrari viel eerder dit jaar in Saudi-Arabië uitstekend in voor Sainz en mocht vandaag VT1 rijden voor Haas F1. De Engelsman zette geen voet fout en reed naar een keurige vijftiende tijd. Vanmiddag keert echter Kevin Magnussen weer terug in de VF-24.