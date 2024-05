F1 Imola live: Volg de race

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, een hele mond vol voor een circuit dat in de volksmond gewoon Imola wordt genoemd en in de loop der jaren een bijna mythische status heeft gekregen. Niet alleen door de verbondenheid met Ferrari of bochten als Tamburello en Acque Minerali, maar ook door dat gruwelijke ongeluk dertig jaar geleden. Veel is er dit weekend gedacht aan en gesproken over Ayrton Senna en Roland Ratzenberger, maar de knop is nu omgezet: Het is tijd voor autoracen.

Om 15.00 uur start op Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna, de vierde editie van de race die de naam draagt van de regio waarin het circuit ligt. Max Verstappen start – ondanks een 'slechte' voorbereiding' – 'gewoon' weer van pole-position, zijn achtste op rij. De Nederlander ziet zich op de eerste startrij geflankeerd door zijn goede maat Lando Norris, die in Miami het zoet van de overwinning heeft geproefd en ongetwijfeld meer wil. Achter de Red Bull en McLaren staan de Ferrari's op de tweede startrij te popelen om het thuispubliek iets te geven om voor te kunnen juichen. Omdat het lastig inhalen is op Imola (volgens Alonso zelfs moeilijker dan in Singapore), zal het vooral in de eerste ronde zaak zijn positie te kiezen en zoals we zaterdag in de F2-race hebben gezien, kan dat weleens spektakel en tranen opleveren.

Waar moeten we verder op letten? Het weer misschien? Nee, hoor. De afgelopen dagen leek er even een kans op regen deze zondag, maar mocht die neerslag er al komen dan is dat ver na de race in de vooravond. Het is 24 graden, zonnig en heerlijk in Imola.

Het circuit zelf dan. Dat is een van de oudere banen op de kalender, geopend in 1953. De Formule 1 komt er sinds 1980 en in totaal zijn er dertig Grands Prix verreden. Opmerkelijk: Negentien keer werd de race gewonnen door een coureur die vanaf de eerste startrij kwam en dat geeft maar weer eens aan hoe moeilijk het inhalen is op Imola. Het circuit is met zijn complexe bochtencombinaties, vloeiende lijnen en hoogteverschil van 30 meter wel een favoriet onder de coureurs.

Het circuit heeft een lengte van 4.909 meter en is niet erg slopend voor de banden. Het levert over het algemeen races op met slechts één bandenwissel, ook omdat het tijdverlies in de pitstraat hier een van de hoogste van het jaar is. Om daar iets aan te doen heeft Pirelli de zachtste compounds meegenomen, maar een tactische pitstop-race valt niet te verwachten. Wel is het interessant om te letten op de track limits. Weliswaar zijn er bij sommige bochten grindbakken geplaatst, maar er kan her en der nog steeds buiten de lijntjes worden gekleurd en dat kan leiden tot straffen.

Zoals gezegd: De race start om 15.00 uur en met het onderstaande liveblog hoef je niets te missen van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.