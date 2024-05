Max Verstappen weerstaat druk van Norris en pakt zwaarbevochten F1-zege Imola

Na zes raceweekenden in het Midden-Oosten, Azië en Amerika is de Formule 1 teruggekeerd op Europese bodem. Het iconische Imola diende als decor, waar er dit hele weekend (terecht) veel aandacht is besteed aan de noodlottige ongevallen van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger dertig jaar geleden. Zondagmiddag - na een indrukwekkende demorun van Sebastian Vettel - moest de blik van de twintig coureurs echter gericht op het hoofdgerecht: de dertigste Formule 1 Grand Prix uit de rijke historie van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Max Verstappen mocht voor de achtste opeenvolgende keer oplijnen vanaf pole-position, al had dat na zeer stroeve trainingen nogal wat voeten in aarde. Het maakte de race pace van Red Bull vooraf het belangrijkste vraagteken voor de race, ook al omdat Lando Norris op P2 en de Ferrari's vanaf de tweede startrij zich tijdens de long runs op vrijdag rapper hadden getoond.

Verstappen houdt stand bij de start, Albon pineut na pitstop

De eerste opgave van Verstappen was om stand te houden bij de start en de daaropvolgende run richting Tamburello. Bij het doven van de startlichten - waarbij er doordat Fernando Alonso vanuit de pitstraat vertrok slechts negentien auto's op de grid stonden - kwamen Verstappen en Norris ongeveer even goed van hun startplekken. Daarna kende de Nederlander echter een betere acceleratiefase, waardoor hij comfortabel als leider Tamburello in kon duiken om vervolgens ook de openingsfase te controleren. Die openingsfase verliep zonder noemenswaardige incidenten, waarbij Norris op zijn beurt beide Ferrari's van het lijf wist te houden. Enkel Yuki Tsunoda, de onbetwiste verrassing van zaterdag, verloor twee plekken bij de start aan Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg. Sergio Pérez vertrok na een tegenvallende kwalificatie op de harde band met het idee om terrein goed te maken door langer door te rijden.

Bekijk: GP Emilia-Romagna: Start van de Imola GP

Tsunoda zou met zijn positieverlies echter niet de grootste verliezer van de eerste stint blijken. Die twijfelachtige eer was weggelegd voor Alexander Albon, die in ronde 9 naar binnen kwam voor een vroege pitstop, maar vervolgens liet weten: "Ik heb een probleem, niet alle wielen zijn goed bevestigd!" Albon moest tergend langzaam terug naar de pitstraat rijden om zijn setje harde banden meteen weer in te ruilen voor mediums. Het hielp de race van de man die eerder deze week een meerjarig Williams-contract heeft getekend direct om zeep, des te meer doordat Albon de fout van Williams ook nog eens moest bekopen met een stop-and-go penalty van tien seconden. Het zou in de tweede helft van de race zelfs een nagenoeg onvermijdelijke DNF inluiden.

Tegelijkertijd ondervond Oscar Piastri wat vooraf al was voorspeld, namelijk dat inhalen bijzonder lastig is in Imola. "De McLaren is snel", liet Carlos Sainz via de boordradio weten, terwijl hij Piastri in de spiegels steeds groter zag worden. De Australiër was ook daadwerkelijk rapper dan de Ferrari, maar zocht rondenlang tevergeefs naar een plek om in te halen. Strategische opties hadden beduidend meer kans van slagen, zoals Tsunoda zou laten zien. De Japanner zat na de start vast achter Hülkenberg, maar pakte de Duitser met een succesvolle undercut terug. Waar de RB-coureur een probleemloze pitstop kende, meldde Alonso na zijn bandenwissel: "De voorremmen staan in de brand." Linksvoor waren er inderdaad vlammen te zien bij de Aston Martin, al doofden die gelukkig vanzelf door de rijwind richting Tamburello.

McLaren en Piastri openen de tactische aanval op Ferrari

Nadien was het vooral wachten op de pitstops van de mannen vooraan. McLaren opende het bal en daarmee ook meteen de aanval op Ferrari. Norris kwam na zijn pitstop voor harde banden even achter de nog niet gestopte Pérez terecht, maar wist daar een ronde later meteen korte metten mee te maken. De vroege stop van Norris beschermde hem in deze fase ook tegen een eventuele undercut van Leclerc, terwijl McLaren exact de laatstgenoemde tactiek probeerde met Piastri in zijn duel met Sainz. De jonge Australiër leverde feilloos na zijn eerdere pitstop dan beide Ferrari's en wist Sainz daarmee alsnog te grazen te nemen. Die tactiek bracht hem slechts een seconde achter Leclerc, waardoor Ferrari gevoelig aan tijd had ingeleverd met het langere doorrijden, maar nadien wel over iets verser rubber beschikte.

Het gebeurde achter de rug van Verstappen, die in deze fase van de race nog wel over aardige race pace leek te beschikken. De wereldkampioen bouwde een voorsprong van ruim zes seconden ten opzichte van Norris op, die op dat moment vooral naar achteren keek om zijn tweede plek te verdedigen: "Waarom zijn die mannen achter mij allemaal zoveel sneller?", vroeg de winnaar van Miami zich af. Het antwoord luidde dat Leclerc, Piastri en Sainz al meer van hun banden vroegen, al stemde dat antwoord Norris niet meteen tevreden: "Ik probeer het ook, maar ik heb gewoon geen pace!" Leclerc reed zich niet veel later binnen de DRS-marge van Norris, maar kon opnieuw beginnen nadat hij rechtdoor schoot in de Variante Alta.

Norris haalt alles uit de kast, maar Verstappen houdt stand in slotfase

Desondanks bleek de boordradio van McLaren wel hout te snijden. Nadat Norris aan de achterkant weer lucht had ten opzichte van Leclerc, naderde hij Verstappen met rasse schreden. Het was een plottwist die vele fans lange tijd niet zagen aankomen in de Italiaanse heuvels. "Je verliest het vooral in de bochten 2 en 4 ten opzichte van Lando", vertelde Gianpiero Lambiase de Limburger via de boordradio. "Ik weet het, maar de auto werkt gewoon niet op deze banden", reageerde de man met startnummer 1. Nadien kreeg Norris meteen in zijn oor te horen dat Verstappen worstelde met diens banden om hem nog maar iets meer geloof in een nieuwe zege te geven. Naast het afhouden van de McLaren-coureur moest Verstappen zich ook nog eens concentreren op het binnen de lijntjes kleuren, aangezien hij al een laatste waarschuwing had ontvangen voor het overschrijden van de track limits.

Bekijk: GP Emilia-Romagna: Norris komt steeds dichter bij Verstappen!

"Ik verlies ook vermogen doordat de batterij bijna leeg is", liet Verstappen verder weten, terwijl Norris alles riskeerde om binnen DRS-marge van de Red Bull te komen. Beide kameraden haalden het onderste uit de kan, al gebruikte Verstappen alles wat hij in zich had om stand te houden. Het bleek aan het eind van de rit met een miniem verschil van 0.725 seconde genoeg voor de 59ste overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Norris moest na de triomf in Florida ditmaal genoegen met een tweede plek, al bevestigt het andermaal dat McLaren een meer dan serieuze uitdager is. Leclerc legde voor de tifosi op gepaste afstand beslag op de laatste podiumplek, voor Piastri, Sainz en beide Mercedessen in slagvolgorde. Pérez, Lance Stoll en Tsunoda wisten in het schilderachtige Italiaanse landschap met de laatste punten aan de haal te gaan.

De eerstvolgende Formule 1-race staat volgende week alweer op het programma met de prestigieuze Grand Prix van Monaco.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola