Normaliter klinkt de stem van race-engineer Gianpiero Lambiase, ook wel bekend als 'GP', op de boordradio van Max Verstappen. Die vertrouwde stem moest in de eerste vrije training op Imola plaatsmaken voor performance engineer Tom Hart. Red Bull Racing legde aan Motorsport.com uit dat dit om een eenmalige situatie gaat om Hart meer ervaring op te laten doen als race-engineer. Hij begeleidde Verstappen ook al tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar. Het team wil Hart op die manier een beter idee geven van het werk van Lambiase, zodat de twee beter kunnen samenwerken.

Hart heeft voor deze unieke kans een goed moment gekozen, want zijn stem was meermaals te horen tijdens de tv-uitzending van de eerste vrije training. Voor hem was de reden wat minder fijn, want Verstappen worstelde behoorlijk met de balans van de RB20. De Nederlander kwam tot de vijfde tijd, maar had veel uitstapjes in de slotfase van de openingstraining. Verstappen was telkens snel in de eerste sector, maar moest in de tweede sector regelmatig wijd gaan na een moment van overstuur. "Het is een ramp, ik heb geen verdomde grip daar", klonk de frustratie in de stem van Verstappen.

In zijn tweede run op de zachte band verloor Verstappen de achterkant van RB20 op weg naar Variante Alta. Hij ving de auto wel op, maar moest door het gras zijn weg naar het asfalt terugvinden. "Ik kan niet later remmen omdat de auto dan heel erg wil bottomen, maar op de entry van de apex heb ik gewoon geen [grip aan de] voorkant", beklaagde de kampioenschapsleider zich. Hart legde Verstappen uit dat hij in Tosa en Piratella 'een klein beetje zwak' was, maar dat bericht begreep de coureur niet helemaal. "Maar wat is 'zwak'?", vroeg hij zich af. "Ik weet dat ik er vanaf zit, maar wat gebeurt daar?"

Red Bull heeft voor dit weekend - net als veel andere teams - een updatepakket meegenomen. De eerste vrije training werd dus ook massaal gebruikt om deze nieuwe onderdelen grondig te testen. Om 17.00 uur zal de tweede vrije training van start gaan op het circuit van Imola.