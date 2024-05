Na twee sprintweekenden in China en Miami staat de coureurs op het iconische circuit van Imola weer een 'normaal' raceweekend te wachten. De start van het Europese seizoen betekent traditiegetrouw vele updates en dit weekeinde vormt geen uitzondering. Zo heeft Ferrari een zeer groot pakket met onder meer herziene sidepods en een nieuwe vloer meegenomen, kan Red Bull rekenen op een nieuwe vloer plus voorvleugel en zijn er updates te bewonderen bij onder meer Mercedes, Aston Martin en Sauber.

Verschillende run plannen van teams, Albon tekent voor eerste rode vlag

Bij McLaren beschikt Oscar Piastri in Italië over het volledige updatepakket van Miami, terwijl hij in Florida nog maar de helft van de nieuwe onderdelen kon gebruiken. Met alle noviteiten zorgde de talentvolle Australiër voor een eerste richttijd op het prachtige circuit met 1.18.986. Piastri noteerde die tijd overigens op mediums en dat is interessant. Teams kozen voor zeer uiteenlopende run plannen aan het begin van de eerste oefensessie. Door de vele updates draaide die training grotendeels om het checken van de correlatie met de simulator, waarvoor teams uiteenlopende compounds voor de dag haalden in Emilia-Romagna. Zo gingen de McLarens en Mercedessen op mediums naar buiten, de Ferrari's op hard en de Red Bulls op de zachtste compound die Pirelli dit weekend heeft meegenomen.

Op gele sloffen zou Mercedes zich met George Russell bovenaan de tijdenlijst nestelen met 1.17.909. Hij was daarmee 0.042 seconde sneller dan Piastri op dezelfde compound, waarna toekomstig Ferrari-coureur Lewis Hamilton de top-drie completeerde. Max Verstappen was na de inleidende beschietingen op P4 te vinden, al is het noemenswaardig dat hij zijn snelste ronde op softs klokte toen die al negen ronden onder zijn RB20 zaten. Het zegt nog niet alles over wat komen gaat, maar lijkt aan te geven dat het rubber met de rode markering niet na één snelle ronde al is afgeschreven. Het hangt ook met de omstandigheden samen, aangezien het in Imola niet zo warm is als in Miami twee weken geleden.

De eerste runs zouden tot een onvoorzien einde worden gebracht door Alexander Albon. De Brit heeft eerder deze week net een nieuw contract getekend bij Williams, maar de auto van dat team moest hij parkeren in Acque Minerali. Even daarvoor schakelde de FW46 zichzelf uit door hardhandig over de kerbstones te stuiteren, waarna het dashboard zwart werd en Albon het gras opzocht. Het bergen van de auto leidde tot de eerste rode vlag van het weekend, al bleek het oponthoud met ongeveer vijf minuten zonder baanactie mee te vallen. Voor Albon en Williams waren de gevolgen vervelender, aangezien zij de rest van de training niet meer in actie konden komen en rijtijd moesten missen met de nieuwe en lichtere vloer.

Leclerc zet Ferrari bovenaan, Verstappen verre van tevreden

Nadat de groene vlaggen rondom het circuit weer werden gezwaaid, besloot Ferrari direct met een nieuw setje softs voor de dag te komen. Charles Leclerc nam daarop het commando over met 1.17.438 en zag teamgenoot Carlos Sainz niet veel later nog drie tienden verder versnellen. Het leidde enige tijd stuivertje wisselen tussen Ferrari en Mercedes. Zo nam Russell op softs kortstondig P1 over, maar zag hij Leclerc meteen reageren door als eerste man dit weekend onder een rondetijd van één minuut en zeventien seconden te duiken: 1.16.990 was het gevolg. Hamilton en Sainz waagden eveneens een nieuwe poging, maar moesten die vroegtijdig staken. Zo verremde Sainz zich bij de chicane richting de laatste sector en spinde Hamilton juist nadat hij aan de binnenkant iets te veel van de kerbstones had meegepakt.

Sergio Pérez en Verstappen waren na die snelle ronden van rivaliserende teams weggezakt naar de stekken zeven en acht, al was het wachten totdat ook Red Bull er goed voor zou gaan zitten. Zeventien minuten voor het einde leek Verstappen dat te doen, maar hij meldde vlak voor het aanzetten via de boordradio: "Ik heb een tear-off in mijn brake duct zitten." Hij werd gesommeerd om naar binnen te komen en het stukje plastic te laten verwijderen. Verstappen kon nadien alsnog aanzetten, al hadden de softs toen al twee (opwarm-)ronden afgelegd in plaats van één. De Limburger bleef ondanks twee paarse sectoren steken op P4, aangezien hij veel tijd verloor in de middensector. Het zou niet veel later zelfs P5 worden, doordat Pérez de vierde plek van Verstappen overnam. "Bocht 11 is echt een ramp. Ik heb daar geen enkele grip", verklaarde de wereldkampioen zelf via de boordradio.

Hij kreeg vervolgens van Tom Hart te horen vier tienden te verliezen in de bochten 11 en 12, maar ook dat er in de bochten 7 en 9 nog ruimte voor verbetering was. Hart verving tijdens de eerste training overigens Verstappens gebruikelijke race-engineer Gianpiero Lambiase, om zo verschillende mensen binnen Red Bull Racing ervaring op te laten doen. Bij een nieuwe poging zat Verstappen na twee sectoren nog wél steeds onder de tijd van Leclerc, maar schoot hij vervolgens rechtdoor in de Variante Alta. De WK-leider kende een groot moment van overstuur dat hij nog net op kon vangen, maar dat hem logischerwijs wel weer een vliegende ronde kostte. Ook een derde poging ging de mist in. Verstappen begon wederom met een paarse eerste sector, maar schoot ditmaal bij Acque Minerali door het grind.

Het verklaart waarom Verstappen aan het eind van de rit genoegen moest nemen met P5, op tweeënhalve tienden van de kop en achter Pérez, Sainz, Russell en Leclerc. Ferrari heeft zodoende voor eigen publiek en met alle updates op de auto de eerste training bovenaan afgesloten. Achter de top-vijf ging Yuki Tsunoda keurig naar P6, nog voor Hamilton en beide McLarens op de posities acht en negen. Oliver Bearman was na wederom een keurig trainingsoptreden op P15 te vinden.

Uitslag: Eerste training van het Formule 1-weekend in Imola