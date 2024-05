Ferrari bovenaan na tweede F1-training Imola, Verstappen niet tevreden met RB20

De Formule 1 is terug op Europese bodem met het iconische circuit van Imola als decor. Het is de plek waar meerdere teams updates introduceren, maar ook de locatie waar duizenden tifosi voor een fraaie sfeer zorgen en Ferrari luidkeels aanmoedigen. De Scuderia kwam met het aanzienlijke updatepakket voor de SF-24 goed uit de startblokken door de eerste training op de stekken één en drie af te sluiten. Charles Leclerc was met een nieuwe motor - doordat het vorige exemplaar niet helemaal schadevrij uit Miami was gekomen - bovenaan de tijdenlijst te vinden. Max Verstappen kende aanmerkelijk meer aanloopproblemen in Emilia-Romagna en worstelde volgens technisch directeur Pierre Waché vooral in de bochten 11, 12 en 14 met zijn RB20. "Ik heb daar nul grip!", sprak Verstappen zelf via de boordradio.

Alonso niet blij met Hamilton, Tsunoda verrassend goed

Voor aanvang van de tweede training had Red Bull de afstelling behoorlijk aangepast, waarna het begin in ieder geval iets beter leek te gaan. Zo tekenden de Ferrari's voor een eerste richttijd met de 1.17.019 van Leclerc en dook Max Verstappen daar tijdens zijn eerste poging op de gele compound een tiende onder. "Het voelt een stuk beter aan dan tijdens de eerste training, en dat op deze banden", reageerde Verstappen via de boordradio. Het zou echter van korte duur blijken. Voordien zag hij Lando Norris op slechts 0.050 seconde aansluiten, terwijl Pierre Gasly met zijn Alpine en een speciale Senna-helm in de rondte ging. Een voormalig teamgenoot van de Fransman maakte in de eerste training al indruk en zou daar later op de middag vrolijk mee doorgaan: Yuki Tsunoda. De Japanner stuurde zijn RB zowaar even naar P1 op mediums, alvorens Leclerc, Sainz en Verstappen het commando weer overnamen.

Net als de Red Bull- en Ferrari-coureurs kan ook Aston Martin dit weekend op upgrades rekenen in Italië, al was Fernando Alonso tijdens de openingsfase met een heel ander euvel bezig. "Hamilton denkt dat hij alleen op de baan rijdt!", beklaagde de Spanjaard zich over het in de weg rijden door Lewis Hamilton. "Hij doet het nu al twee ronden op rij, eerst in bocht 12 en nu in bocht 7!" Groter waren de ongemakken bij Williams, waar de elektronica niet meewerkte nadat Alexander Albon eerder al was stilgevallen tijdens de eerste vrij training. Het team uit Grove beschikt over een lichtere vloer, maar heeft daar minder data over verzameld dan gehoopt doordat er kostbare rijtijd moest worden ingeleverd.

Bekijk: GP Emilia-Romagna: Leclerc verbetert zijn snelste tijd

Ferrari wederom snel, Verstappen nog allesbehalve tevreden over RB20

Nadien was het wachten op de kwalificatiesimulaties, die tijdens de tweede training traditiegetrouw voorafgaand aan de long runs worden afgewerkt. Mercedes opende het bal, maar George Russell kon op softs niet de tijd van de rapste Ferrari op mediums pakken. Norris leek dat wel vrij riant te gaan doen, maar stuurde zijn McLaren de pitstraat in nadat hij bij het uitkomen van de laatste bocht te wijd was gegaan. Niet veel later versnelde Ferrari zelf en wist Leclerc de lat op 1.15.906 te leggen. Hij was daarmee de eerste coureur van het weekend die onder de één minuut en zestien seconden wist te duiken en was maar liefst vier tienden rapper dan teamgenoot Carlos Sainz. De Madrileen bezette daarmee nog wel P2, maar zag niet veel later Oscar Piastri en wederom de ijzersterke Tsunoda langszij komen. De Japanner sprong daarmee zelfs naar de derde plek op de tijdenlijst en was sneller dan beide Red Bulls.

Wat betreft die Red Bulls, kende Verstappen tijdens zijn eerste vliegende ronde op softs een groot moment van overstuur in de tweede sector. Hij maakte de ronde nog wel af, maar zou net voor teamgenoot Sergio Pérez slechts op P7 belanden. Bij een eerstvolgende aanzet op softs reed Hamilton hem in de weg bij de Villeneuve Chicane, hetgeen meerdere armgebaren van een gefrustreerde Verstappen opleverde en vervolgens een verontschuldiging van Hamilton. Los van dit verkeer was de wereldkampioen ook in algemene zin niet te spreken over het gevoel in zijn RB20. "O, mijn god. Ik weet het niet... Alles gaat zo lastig. Ditmaal had de voorkant ineens weer heel veel grip en spinde ik bijna."

Bekijk: GP Emilia-Romagna: Max Verstappen klaagt opnieuw op de boardradio

De focus ging nadien op de lange runs, waardoor er ook na afloop van de tweede training een Ferrari bovenaan de tijdenlijst te vinden is. Piastri sluit de trainingsdag achter Leclerc als tweede af, nu ook zijn McLaren is voorzien van het volledige updatepakket uit Miami. Tsunoda is op P3 zonder enige twijfel de absolute verrassing van de dag, voor de beide Mercedessen onder aanvoering van Hamilton. Sainz blijft het Red Bull-duo voor op P6, terwijl Nico Hülkenberg achter Verstappen en Pérez (die nog naar de stewards moet voor het in de weg rijden van Leclerc) juist keurig op P9 te vinden is. Tijdens de lange runs ging Verstappen in de Rivazza-bochten nogmaals door het grind, waardoor Red Bull in ieder geval nog huiswerk heeft alvorens het de komende dagen echt om de knikkers gaat in Imola.

De derde vrije training van het Formule 1-weekend in Imola begint zaterdag om 12.30 uur.

Uitslag: Tweede training van het Formule 1 -weekend in Imola