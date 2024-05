Na zijn tweede plek tijdens de Grand Prix van Miami is het doel voor Max Vertappen tijdens de Formule 1-race in Imola duidelijk: weer winnen. Na de eerste training is duidelijk dat niet alles van een leien dakje loopt. Meerdere keren is de Nederlander naast de baan geschoten, waaronder een groot moment bij de chicane. Even later schoof hij ook nog eens door het grind, wat duidelijk maakt dat het niet allemaal naar wens gaat. Er is nog genoeg tijd om het een en ander te herstellen. Om 17.00 uur Nederlandse tijd staat de tweede training op het programma, dus Red Bull mag flink aan de bak om de auto voor die tijd klaar te stomen.

Bekijk: F1 Imola 2024: Max Verstappen gaat er voor de tweede keer af VT1