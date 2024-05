Rapportcijfers GP van Emilia-Romagna 2024

Banden: H (37 laps) M (26 laps)

In alle opzichten een slecht weekend. De grootste fout was zijn grindbakrit in Q2 in Tosa op nieuwe banden. Crashte ook al in VT3, was langzaam in Q1 waardoor hij een extra set nieuwe banden moest laten monteren en verloor in de race vijf seconden door een uitstapje in Rivazza. Was op geen van de banden in de race competitief, kon ternauwernood de Mercedessen voor blijven.

Rapportcijfer Motorsport.com 3 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 3.09 (459 inzendingen)