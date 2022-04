F1 GP Imola 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De vrijdag van de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna viel in het water, want in zowel de eerste vrije training als de kwalificatie spraken de weergoden een stevig woordje mee. Het leidde onder meer tot een recordaantal van vijf rode vlaggen tijdens de drie kwalificatiesegmenten. Max Verstappen hield zijn hoofd daarin het koelst: hij veroverde de pole-position voor de sprintrace op Autodromo Enzo e Dino Ferrari door op het natte asfalt bijna acht tienden sneller rond te gaan dan Charles Leclerc. De Red Bull-coureur pakte zodoende zijn eerste pole van het seizoen, maar er staat voor de race op zondag nog een sprintrace op het programma. Kan Verstappen in de tweede training een goed gevoel opdoen voor beide races?

Bij Ferrari is er na de kwalificatie wellicht wel sprake van teleurstelling. Voor Carlos Sainz Jr. geldt dat zeker na zijn schuiver aan het einde van Q2, waardoor hij bleef steken op de tiende plek. Het is voor de Spanjaard te hopen dat zijn versnellingsbak niet gewisseld hoeft te worden, anders moet hij nog verder naar achteren op de grid. Ook bij Leclerc was er enige teleurstelling, nadat hij voor de tifosi naast zijn derde pole van 2022 had gegrepen. Was dat een eenmalige negatieve uitschieter voor het team, dat in de eerste vrije training in Imola nog ijzersterk oogde?

De strijd in de middenmoot belooft opnieuw razendspannend te worden. De beste prestatie van de kwalificatie kwam misschien wel op naam van Kevin Magnussen, die zijn Haas naar de vierde startplek stuurde. Hij neemt plaats achter McLaren-coureur Lando Norris, maar voor tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso van Alpine. De drie op het oog sterkste teams uit de middenmoot hebben ieder dus een pionnetje in de top-vijf bij de start van de sprintrace, maar een goed resultaat op zaterdagmiddag en zondag valt of staat natuurlijk bij een goede voorbereiding.

De laatste kans om voorbereidingen te treffen op de sprintrace en de Grand Prix, krijgen de teams en coureurs tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De sessie gaat om 12.30 uur van start en via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.