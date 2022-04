Uitgelegd: Waarom de poleronde van Verstappen niet ter discussie staat

De F1-kwalificatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is maar liefst vijf keer stilgelegd door rode vlaggen. In het allesbeslissende gedeelte, oftewel Q3, was het driemaal raak. Lando Norris zorgde in de slotminuut voor een vroegtijdig einde, net voor de tweede rode vlag had Verstappen de uiteindelijke poletijd genoteerd. De Nederlander deed het terwijl Valtteri Bottas in de laatste sector stil kwam te staan, volgens teambaas Frederic Vasseur door een probleem met de uitlaat.

Verstappen bleek bij het passeren van start-finish bijna acht tienden sneller dan WK-leider Charles Leclerc. Het heeft onder fans - met name online - veel suggesties opgewerkt dat er een streep door die rondetijd van Verstappen zou moeten of dat de FIA er in ieder geval naar zou moeten kijken. Dat laatste is tijdens de kwalificatie echter al gebeurd en de conclusie luidde terecht dat een verder onderzoek overbodig was. De data en richtlijnen spreken immers boekdelen.

"I did a massive lift", liet Verstappen meteen na de bewuste ronde weten. De data en telemetrie ondersteunen zijn verhaal. Zo is aan de sectortijden te zien dat Verstappen heeft ingehouden. Bij het meetpunt na de tweede sector zat de Limburger ruim 1.2 seconden onder de snelste tijd van Leclerc, op start-finish was het gat geslonken tot 0.779 tienden. Belangrijker zijn de mini-sectoren en ook die laten zien dat Verstappen nadat hij het gele lichtpaneel zag, heeft ingehouden. De onboardbeelden bevestigen dit. Zo reed Verstappen in de zevende versnelling en was goed te horen dat hij niet door trok. Sterker nog: de Red Bull-rijder met startnummer 1 schakelde terug naar de zesde versnelling.

Wat staat er precies in de FIA-richtlijnen?

Hij heeft daarmee naar behoren en in lijn met de instructies van wedstrijdleider Niels Wittich gehandeld. In de 'pre-event race notes' staat het verschil tussen enkel geel en dubbel geel goed beschreven. Onder het kopje dubbel geel staat: "Iedere coureur die door een sector met dubbel geel rijdt, moet zijn snelheid aanzienlijk verminderen en bereid zijn om van richting te veranderen of zelfs te stoppen. Om de stewards ervan te overtuigen dat hieraan is voldaan, moet duidelijk zijn dat de coureur geen poging heeft ondernomen om een representatieve rondetijd te klokken. Uit praktische overwegingen zal de rondetijd van iedere rijder in een sector met dubbel geel worden geschrapt."

Bij dubbel geel had Verstappen dus aanzienlijk meer vaart moeten minderen en was zijn rondetijd niet eens op het bord verschenen. Bij een enkele gele vlag is dat echter niet aan de orde. Daarover staat in de event notes vermeld: "Coureurs dienen hun snelheid te verminderen en bereid te zijn om van richting te veranderen. Het moet helder zijn dat een rijder zijn snelheid heeft verminderd en om dit duidelijk te maken wordt van een bestuurder verwacht dat hij eerder heeft geremd en/of zijn snelheid heeft verminderd in de desbetreffende sector." Met het liften en terugschakelen heeft Verstappen precies dat gedaan, waardoor er geen twijfel over zijn poleronde kan bestaan.