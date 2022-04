F1-coureurs dringen aan op aanpassing van sprintraceformat

In 2021 experimenteerde de Formule 1 op Silverstone, Monza en Interlagos met sprintraces: korte races over honderd kilometer op zaterdag waarmee de startopstelling voor de Grand Prix van zondag bepaald wordt. Het experiment werd als een succes beschouwd, waardoor er dit jaar opnieuw drie sprintraces verreden worden. Wel zijn er enkele veranderingen doorgevoerd. Zo krijgt de winnaar van de sprintrace niet langer de officiële pole-position achter de naam en krijgt de volledige top acht punten in plaats van enkel de beste drie rijders.

Ondanks de wijzigingen is er in de paddock nog aardig wat kritiek op het concept. Met name het feit dat de uitslag van de sprintrace de startvolgorde voor de GP bepaalt zorgt voor onvrede. Volgens diverse rijders is het daardoor niet interessant genoeg om gewaagde inhaalacties uit te voeren.

Motorsport.com heeft vernomen dat de Formule 1 overweegt om volgend seizoen de sprintrace als losstaand evenement te laten plaatsvinden. De uitslag van de kwalificatie op vrijdag zou dan de startvolgorde voor zowel de sprintrace als de Grand Prix bepalen. Een DNF op zaterdag heeft dan geen invloed voor de hoofdrace, wat het spektakel kan bevorderen. WK-leider Charles Leclerc is voorstander van dat plan: “Dit kan wel wat worden. Het helpt ons wat meer risico te nemen tijdens de sprint, zonder dat ons dat veel kost voor de zondag wanneer je een fout maakt. Het kan het spektakel op zaterdag vergroten. Ik denk dat het een goed idee is.”

Haas F1-coureur Kevin Magnussen, die op Imola zijn eerste sprintrace rijdt, deelt de mening van Leclerc: “Als de kwalificatie de startopstelling voor zondag en ook voor de sprintrace bepaalt, kan dat best leuk worden. Je voegt een extra spektakelmoment toe aan het weekend. Je kunt er dan namelijk vol voor gaan in de sprintrace. Nu is het een lastige afweging tussen strijden om een positie, maar het risico te lopen om de Grand Prix vanuit de achterhoede te moeten starten.”

Niet alleen maar kritiek

Toch zijn er ook voorstanders van het huidige format, zoals Aston Martin-coureur Lance Stroll: “Ik vind het goed zo. Je kunt punten verdienen en je hebt risico/beloning. Dat was volgens mij het hele idee achter de sprintrace: het interessant maken voor de fans. Het is leuk als er op zondag coureurs verder naar achteren starten dan gebruikelijk. Van mij hoeft die verandering niet.”