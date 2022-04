F1 GP Imola 2022 liveblog: Volg de sprintrace live

De trainingen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zitten erop en dus kunnen de teams en coureurs nu toewerken naar de eerste Formule 1-sprintrace van 2022. Na drie experimenten in 2021 is het format voorzien van enkele kleine wijzigingen, om dit jaar weer drie keer gebruikt te worden. Op Imola staat de eerste F1 Sprint dus op het programma. Vrijdagmiddag - met uitloop naar de avond - werd er dus al gekwalificeerd.

Max Verstappen verzekerde zich in een rommelige sessie met vijf rode vlaggen van de pole-position voor de sprintrace. De Red Bull Racing-coureur reed een uitstekende ronde en bleef WK-leider Charles Leclerc ruim zeven tienden voor. Hij kwam in de lastige omstandigheden dus bovendrijven, al is het natuurlijk de vraag hoe de kaarten geschud zijn op het droge. Als de tweede vrije training een goede indicatie geeft, lijkt het tempo van Red Bull en Ferrari elkaar weinig te ontlopen. Gaat de strijd om de acht punten dan ook een nieuw spektakelstuk worden tussen Verstappen en Leclerc, of houden zij hun kruit juist droog tot de race op zondag?

Na een rampzalig verlopen kwalificatie - waarin Q3 voor het eerst in 187 races niet werd bereikt - sloeg Mercedes enigszins terug met een sterk optreden in de tweede oefensessie op zaterdagmiddag. George Russell was de snelste en Lewis Hamilton klokte de vierde tijd, al blijft het natuurlijk gissen met welke opdracht zij rondreden en in hoeverre hun programma afweek van onder meer Ferrari en Red Bull. Het resultaat van de training kan echter bemoedigend genoemd worden, maar is het met deze aardige vorm mogelijk om een flinke stap vooruit te zetten vanaf startplekken 11 en 13?

Aan de andere kant van het spectrum waren er tijdens VT2 forse problemen bij McLaren en Valtteri Bottas. Lando Norris kwam door problemen met het remsysteem tot slechts zes ronden, terwijl Daniel Ricciardo en Bottas zelfs helemaal niet konden rijden vanwege respectievelijk problemen en een chassiswissel. De enige voorbereidingstijd op een droge baan hebben zij hierdoor (grotendeels) aan zich voorbij moeten laten gaan, maar in hoeverre heeft dat gevolgen voor deze coureurs die de sprintrace vanuit de top-tien aanvangen?

De antwoorden op deze vragen worden vanaf 16.30 uur gegeven, want dan gaan de lichten boven de grid uit en begint de sprintrace op Imola. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.