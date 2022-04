F1 GP Imola 2022 liveblog: Volg de race live

De Formule 1 werkte gisteren de sprintrace af op het circuit van Imola en die uitslag heeft de startgrid voor de Grand Prix van Emilia-Romagna bepaald. Max Verstappen kwam in een spectaculair gevecht terecht met WK-leider Charles Leclerc. De Monegask hield Verstappen lange tijd achter zich, al hield het Pirelli-rubber dit niet 21 rondjes lang vol. In de slotfase stortte het tempo van de Ferrari-coureur volledig in en na een prachtig gevecht trok de Red Bull-coureur aan het langste eind. Zodoende mag Verstappen wederom vooraan beginnen. De vraag gaat zijn wie zijn banden het langste op orde kan houden, tenzij het duo elkaar in de eerste bocht al tegenkomt. Mocht regen wegblijven dan lijkt Red Bull de beste papieren te hebben. Zij konden de banden zaterdag het langste onder controle houden.

Achter Verstappen en Leclerc vinden we Sergio Perez en Carlos Sainz. Beide heren werkten zaterdag een inhaalrace af en nemen plaats op respectievelijk P3 en P4. De Mexicaan voelt zich op zijn gemak in de RB18, dus kan hij zich bemoeien met de strijd vooraan? Sainz is gebrand op een goed resultaat. De Spaanse coureur incasseerde in Australië een dure uitvalbeurt en heeft teamgenoot Leclerc al twee Grands Prix zien winnen. Kan Sainz zich nog verder een weg naar voren banen?

Achter de Red Bulls en Ferrari's vinden we de heren van McLaren. Langzamerhand komt de MCL36 op snelheid, maar het is nog maar de vraag of zij de pace van de heren in de voorhoede kunnen bijhouden. De heren van Mercedes moeten écht op zoek naar snelheid. George Russell en Lewis Hamilton speelden vooralsnog geen enkele rol van betekenis op Imola en Toto Wolff zei dat het weekend al kon worden afgeschreven. Lukt het Mercedes om de schade te beperken en punten te halen?

De antwoorden op deze vragen worden vanaf 15.00 uur gegeven, want dan gaan de lichten boven de grid uit en begint de Grand Prix op Imola. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.