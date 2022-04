Kan Verstappen standhouden in sprintrace? Horner blikt vooruit

Na meerdere tegenslagen voor Red Bull, zowel qua betrouwbaarheid als ook qua worstelingen met de balans, zat het vrijdag een keer mee. Max Verstappen kwam op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari letterlijk en figuurlijk bovendrijven met zijn eerste pole-position van het jaar tot gevolg. "Max heeft het super gedaan. De uiteindelijke pole-ronde was eigenlijk nog maar onze banker lap, om in ieder geval een ronde op het scorebord te hebben. Het leek erop dat het circuit aan het eind van de sessie sneller zou worden, maar door de nieuwe regen en rode vlaggen kwam het daar niet van. Dat was op zich jammer voor Checo, want hij had er ook bij kunnen staan. Hij blokkeerde een wieltje in wat zijn snelste ronde bleek, al is dat op zich wel weer hoopgevend voor de race van zaterdag."

Die race lijkt om meerdere redenen een sprong in het diepe te worden. Zo hebben teams een compromis moeten sluiten met de afstelling, om precies te zijn een compromis tussen een goede auto over één ronde en in de regen en een auto met iets meer topsnelheid om aan te vallen in de race. Daar komt bij dat de temperaturen hoger liggen en Horner hoopt dat juist dit aspect Red Bull in de kaart speelt. "Op vrijdag kon Ferrari de banden beter op temperatuur krijgen. Wij hadden daar meer ronden voor nodig. Gelukkig hebben we wel een goede balans gevonden en Max heeft op het juiste moment geleverd. Nu moeten we zien hoe de verhoudingen zaterdag zullen zijn."

Het is ook voor de Britse teambaas nog gissen, al benoemt hij op voorhand wel alvast enkele cruciale aspecten. "Het is om te beginnen belangrijk dat we een goede start hebben en dan moeten we vanaf daar maar weer verder zien. Als je de snelheid van Ferrari en van ons vergelijkt, dan lijken wij vooral snel te zijn in sector 1 en zijn zij erg snel in sector 2. In de laatste sector is het behoorlijk aan elkaar gewaagd", analyseert Horner de ronde in Imola. Het uitkomen van de twee Rivazza-bochten is wat betreft dat laatste gedeelte van doorslaggevend belang. Dat bepaalt immers het opkomen van start-finish en daarmee ook de kans op een geslaagde inhaalactie met behulp van DRS.