Mercedes worstelde met bandentemperatuur in kwalificatie

George Russell en Lewis Hamilton bleven vrijdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna steken op respectievelijk P11 en P13, waardoor Mercedes voor de eerste keer sinds Japan 2012 niet vertegenwoordigd was in Q3. Op dat moment was de formatie uit Brackley nog een subtopper, waardoor het missen van het laatste kwalificatiedeel nog geen schok was.

In de kwalificatie op het vochtige Imola, die vijf keer werd onderbroken door een code rood, kreeg Mercedes de banden niet op de gewenste temperatuur. Het Duitse team heeft dat probleem al het hele seizoen, maar is er nog niet in geslaagd een oplossing te vinden. “In Bahrein kost het je niet echt iets, maar op alle andere circuits was het wel een beetje moeilijk in de kwalificatie”, vertelt Mercedes-engineer Andrew Shovlin. “Onze race pace is normaal gesproken in orde. Ik denk dat we hebben laten zien op dat gebied het derde team te zijn. Het probleem is dat we over één ronde heel nadrukkelijk in het middenveld zitten. Daar werken we aan, maar we begrijpen het nog niet volledig.”

Hamilton toonde zich na de sessie niet helemaal tevreden over de tactiek van Mercedes. “Lewis had in één van zijn runs langer buiten willen blijven. Hij had het gevoel dat we temperatuur in de banden aan het krijgen waren, maar we besloten naar binnen te komen voor een nieuwe set. Achteraf hadden we denk ik echter geen langere run kunnen doen vanwege de rode vlag”, legt Shovlin uit.

Porpoising

Naast de bandenproblemen kampt Mercedes ook nog met porpoising. “Maar eerlijk gezegd heeft de bandentemperatuur ons in deze sessie opgebroken. Als we dat hadden opgelost, waren we denk ik sneller geweest. Door porpoising kunnen we de potentie van de auto niet maximaal benutten, maar dat is niet anders ten opzichte van de eerdere races”, weet Shovlin.

De update die Mercedes heeft meegenomen naar Imola is niet specifiek om porpoising tegen te gaan. “Dit was een reguliere aerodynamische update”, verklaart Shovlin. “We werken parallel aan onze problemen met het stuiteren, maar deze update gaat dat niet oplossen. We weten dat porpoising, naast het opwarmen van de banden, het andere zwakke punt van deze auto is. Dat moeten we oplossen om weer competitief te zijn."

Video: Onze terugblik op de kwalificatie in Imola