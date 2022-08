F1 Grand Prix van België 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

De kwalificatie voor de Grand Prix van België gaat door het grote aantal gridstraffen een sessie met twee afzonderlijke duels worden. Allereerst gaan Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Zhou Guanyu, Esteban Ocon en Mick Schumacher met elkaar strijden om de startposities 15 tot en met 20, omdat zij allen een back of the grid-straf hebben gekregen voor motor- en versnellingsbakwissels. Deze strijd kan overigens doorgaan tot diep in Q3, want degene met de beste klassering in de kwalificatie krijgt de beste startpositie van dit gezelschap.

Zo zouden Verstappen en Leclerc zich tijdens Q3 nog wel kunnen mengen in de strijd om de snelste tijd in de kwalificatie, maar de pole-position zit er in ieder geval niet in door hun gridstraffen. Wie daar wel om kunnen gaan strijden, zijn Sergio Perez en Carlos Sainz. Van dat tweetal zal Perez met het meeste vertrouwen uitkijken naar de kwalificatie, nadat hij in de derde vrije training de snelste was en Sainz op ruim zeven tienden achterstand zette. Verdere dreiging moet komen van Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton, maar zij maakten in de derde oefensessie opnieuw geen ijzersterke indruk en lijken moeite te moeten doen om McLaren, Alpine, Aston Martin en AlphaTauri van zich af te houden in de kwalificatie.

De kwalificatie voor de Belgische Grand Prix gaat om 16.00 uur van start met Q1, het eerste van drie segmenten. Na 18 minuten vallen de langzaamste vijf rijders af, waarna dat herhaald wordt tijdens de 15 minuten durende Q2. Tijdens Q3 wordt in de resterende 12 minuten bepaald wie pole-position pakt. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Spa-Francorchamps met onder andere live updates van onze journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.