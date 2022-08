FIA reageert op kritische noot Verstappen: "Dit is het juiste besluit"

Tijdens de zomerstop is een langdurige discussie over de porpoising-regels ten einde gekomen. De veranderingen vanaf Spa (onder meer het porpoising-maximum) stonden al langer vast, maar de plannen voor 2023 hebben veel stof doen opwaaien. Zo hebben de FIA en Mercedes aangedrongen op een verhoging van de vloerranden met 25 millimeter. Het zou nodig zijn om porpoising tegen te gaan als teams meer downforce vinden. Mercedes heeft achter de schermen laten weten dat het veertig procent meer downforce kan vinden met de auto voor 2023, waardoor een significante verhoging nodig zou zijn.

Na weerstand van onder meer Red Bull Racing en Ferrari én een nieuwe gespreksronde met FIA-president Mohammed Ben Sulayem is een compromis van 15 millimeter gevonden. Max Verstappen noemde die ingrepen donderdag op een vraag van Motorsport.com 'over the top', maar hoe kijkt zijn teambaas daar eigenlijk naar? "Nou, mijn vrouw zegt altijd dat lengte er niet toe doet. Dus ik moet me niet al te druk maken over tien millimeter. Dus ja, of het nu 25 millimeter is of 15... We moeten er maar mee leven en het is wat het is. Het is vooral erg vervelend dat zoiets nu nog wordt ingevoerd, het is al ongelooflijk laat in het seizoen om deze dingen aan te passen. Maar goed, het is uiteindelijk uitgedraaid op onderhandelingen over een getal en nu hebben we een getal. Dat getal is voor iedereen gelijk, dus we moeten het er maar mee doen."

Het antwoord van Horner vat precies samen hoe er in de paddock naar het compromis wordt gekeken. Niemand is er echt blij mee, maar het is wel goed genoeg om ermee te kunnen leven. Waar Verstappen het overtrokken vindt om in te grijpen, houdt de FIA vol dat het broodnodig is. "Zelfs op vrijdag zagen we hier op Spa nog enkele voorbeelden van porpoising. Los daarvan is de trend dat porpoising weer toeneemt naarmate teams meer downforce vinden, al begrijpen ze het fenomeen natuurlijk steeds beter. Maar het gaat er vooral om dat we onze verantwoordelijkheid pakken in deze sport. We hebben in andere sporten al gezien dat de sporters langdurig zijn blootgesteld aan bepaalde omstandigheden en dat ze daar op lange termijn gevolgen van hebben ondervonden."

"Wij willen dat moment voor zijn en handelen daarom", reageert Tombazis namens de FIA op de kritische noten. "We hebben dit reglement nog tot en met 2025. Juist daardoor lijkt het ons beter om vroeg te reageren dan langer af te wachten, anders zitten we over een jaar weer met dezelfde discussie opgescheept. Daar moet ik trouwens ook nog bij aantekenen dat we wel degelijk een compromis hebben gevonden en dat we naar alle teams hebben geluisterd. De FIA-president is nauw betrokken geweest bij dit proces en ik ben ervan overtuigd dat we het juiste besluit hebben genomen. Natuurlijk zeggen mensen aan de ene kant van de discussie dat we te veel doen en anderen zeggen dat we te weinig doen, maar dat is normaal in de Formule 1."