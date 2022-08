Circuit Zandvoort onderging in de aanloop naar de terugkeer van de Formule 1 een behoorlijke verbouwing om de omloop geschikt te maken voor de snelste single-seaters ter wereld. De lay-out van het circuit ging daarbij niet op de schop, maar wel werd het profiel van een groot aantal bochten aangepast door het toevoegen van banking. Dat gebeurde toepasselijk genoeg ook in de bocht die naar tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk werd vernoemd. Deze bocht voor het opkomen van start-finish werd voorzien van een forse banking, in de hoop dat coureurs de bocht volgas konden nemen en er meer kans op inhaalacties zou komen richting de Tarzanbocht.

Ook hoopte Circuit Zandvoort het hiermee mogelijk te maken dat de coureurs voor de laatste bocht DRS al in kunnen schakelen. De organisatie van de Dutch Grand Prix zette er eigenlijk al op in dat dit bij de editie van 2021 zou kunnen, maar destijds wilde de FIA daar niet in meegaan en konden de coureurs DRS pas na de laatste bocht inschakelen. Volgende week gaat het echter wel gebeuren tijdens de Nederlandse GP van 2022, zo heeft de autosportfederatie bevestigd bij Viaplay. Tijdens de eerste vrije training mogen de coureurs de achtervleugel voor de Arie Luyendykbocht al openen. Na afloop van die sessie wordt geëvalueerd hoe dat is verlopen, alvorens een besluit wordt genomen voor de rest van het F1-weekend in Zandvoort.

“Het huidige plan is om DRS al voor de laatste bocht te openen, om het racen op Zandvoort te bevorderen”, aldus Nikolas Tombazis van de FIA. “We houden alle opties open en luisteren naar de feedback van de teams. We hebben ze er al naar gevraagd op basis van de simulaties en zullen dat ook na de eerste vrije training doen. Mocht er enig gevaar zijn op het gebied van de veiligheid, dan moeten we uiteraard actie ondernemen en het veranderen na de eerste oefensessie.”