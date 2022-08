Perez voor Verstappen in derde training GP België, Leclerc zorgt voor rode vlag

Onder droge omstandigheden en bij een temperatuur van vijftien graden kwamen de coureurs zaterdagmiddag de baan op voor de afsluitende oefensessie op het circuit van Spa. Lewis Hamilton ging als eerste de pits uit en trapte de sessie af met 1.51.794, waar al snel een trits rijders onder dook, waaronder Max Verstappen, die de dag begon met 1.50.435. Het was vervolgens Alfa Romeo dat zich liet zien. Zhou Guanyu legde met 1.47.795 beslag op P1, terwijl Valtteri Bottas op 0.127 seconde volgde op P2.

Tijdens de openingsfase van de training deelde de FIA mee dat Zhou naar zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen is gewisseld, wat de Chinees een gridpenalty oplevert voor de race op zondag. Hij is daarmee alweer de zevende coureur met een gridstraf in Spa. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Mick Schumacher liepen eerder al een penalty op wegens het nemen van nieuwe motoronderdelen. Later in de sessie werd duidelijk dat Leclerc, Schumacher en Zhou in navolging van Verstappen, Norris, Ocon en Bottas tot een start achteraan zijn veroordeeld, omdat zij voor de derde training nog meer motorcomponenten hebben gewisseld.

Na ruim twintig minuten kwamen Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc pas het circuit op voor hun eerste run van de dag. De Spanjaard rondde de Ardenner omloop in 1.46.461, waarmee hij linea recta naar de eerste stek ging. Leclerc kwam tot 1.46.890 en nam plaats op de tweede positie. Diverse rijders beginnen vervolgens aan een korte run op de soft ter voorbereiding op de kwalificatie. Alexander Albon wurmde zijn Williams tussen de twee Ferrari’s met 1.46.846, alvorens Sergio Perez zijn Red Bull bovenaan zette met 1.45.972. Verstappen reed een paarse tweede sector en leek onderweg naar P2, maar moest van zijn gas voor een gele vlag. De Nederlander bleef zo steken op 1.48.230, op dat moment de veertiende tijd. Verstappen zette even later opnieuw aan om rond te gaan in 1.45.480, waarmee hij P1 opeiste en een halve seconde sneller was dan Perez op P2.

Met nog een kwartier te gaan reed Norris 1.45.965, die de McLaren-coureur naar de tweede stek bracht. Het Ferrari-duo was ondertussen echter naar een nieuwe set zachte banden gewisseld. Sainz nam de tweede stek over met 1.45.824 en Leclerc verbeterde zich naar 1.46.120, waarmee hij op zes tienden van Verstappen vijfde kwam te staan.

Negen minuten voor het einde werd de actie stilgelegd vanwege een moment van Leclerc. De Monegask schoot van de baan bij Fagnes en tikte met zijn voor- en achterwiel tegen de bandenstapels. De schade bleef echter beperkt tot de zijkant van de voorvleugel, waardoor Leclerc al snel zijn weg kon vervolgen en de rode vlag wat prematuur bleek.

Met nog een paar minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven en stroomden de coureurs terug de baan op. Verstappen noteerde paarse sectortijden en verbeterde zich naar 1.45.184, maar zag Perez vervolgens nog een tiende van een seconde sneller gaan met 1.45.047. Sainz zakte door de verbetering bij Perez naar P2, Norris was de laatste binnen een seconde van Perez op P4. Fernando Alonso was met de Alpine uiteindelijk goed voor de vijfde tijd. De Spanjaard was nipt sneller dan George Russell en Leclerc. Sebastian Vettel klokte de achtste tijd maar klaagde bij het zwaaien van de vlag over zijn motor. Esteban Ocon en Pierre Gasly vormden de rest van de top-tien. Lewis Hamilton was slechtste twaalfde, terwijl Alfa Romeo wegzakte naar P15 en P19. Mick Schumacher kon door een technisch probleem maar zes ronden rijden en eindigde onderaan in de lijst.

De kwalificatie voor de Grand Prix van België begint om 16.00 uur.

Video: Charles Leclerc schiet van de baan tijdens VT3 in Spa

