F1 Canada live: Volg de kwalificatie in Montreal

Voor de 43ste keer is het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal het toneel van de kwalificatie voor de Canadese Grand Prix. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn gedeeld recordhouder met elk zes pole-postions op dit 4,361 kilometer lange stratencircuit. Max Verstappen staat op twee Canadese poles. Kan hij er eentje aan toevoegen?

De Nederlandse coureur van Red Bull was weliswaar tweede in de laatste vrije training, maar daar is lang niet alles mee gezegd. De achterstand op de snelste tijd van Lewis Hamilton bedroeg liefst drie tienden, terwijl de Engelsman zijn tijd veel eerder in de sessie reed op een veel 'slechtere' baan. Daarbij bleek de RB20 ook in Montreal weer last te hebben van het probleem dat het ook al in Monaco en Miami ondervond: het weinig vergevingsgezinde gestuiter op de kerbs. Toch mogen we Verstappen nooit uitvlakken.

Wie mogen we nog meer opschrijven voor pole-position? Mercedes lijkt z'n zaakjes goed voor elkaar te hebben. Hamilton en George Russell zitten met plezier in de auto gaven ze na de verregende vrijdag al toe en daar zal vandaag tijdens de derde vrije training weinig aan veranderd zijn. Hamilton klokte zoals al vermeld de snelste tijd, Russell was goed voor de derde stek. Verrassend goed deed ook Aston Martin het. Waar thuisrijder Lance Stroll in VT3 excelleerde en tot de vierde tijd kwam, was Fernando Alonso de man van vrijdag. De top-tien werd verder bevolkt door onder anderen Lando Norris en Oscar Piastri, maar verrassend genoeg ook Daniel Ricciardo. Grote afwezigen in de top van het veld in VT3 was Ferrari met Charles Leclerc op P10 en Carlos Sainz op P12.

Grote vraag is hoe het weer zich houdt. De kans op regen tijdens de kwalificatie is 80 procent en gaat die neerslag inderdaad vallen dan is alle speculatie van hierboven zinloos. Dan is het meer een vraag van wie op het juiste moment zijn auto over de finishlijn duwt. Het eerste deel van de kwalificatie - Q1 - start om 22.00 uur Nederlandse tijd. Rond 23.00 uur weten we dan wie er zondag op welke positie mag starten. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de actie op de baan en de ontwikkelingen vanuit de paddock.