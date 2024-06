Wisselvallig en uiterst lastig te voorspellen weer maakt er tot dusver een interessant weekend van in Montreal. Op vrijdag kwam er behoorlijk wat regen naar beneden en waren Lando Norris en Fernando Alonso de snelsten in de trainingen. De derde oefensessie op zaterdag vond plaats op een droge baan plaats en zag Lewis Hamilton bovenaan eindigen. De vraag was wat het weer in de kwalificatie ging doen. De kans op regen werd vooraf op tachtig procent geschat.

Q1: Pérez verzaakt

Aangezien er donkere wolken aan de horizon te zien waren, waren alle twintig coureurs snel op de baan te vinden aan het begin van Q1. Terwijl de coureurs het circuit op druppelden, werden de eerste spatjes regen gemeld, maar een serieuze bui bleef uit.

De eerste stek in de tijdentabel ging gedurende de sessie van hand tot hand. Uiteindelijk was het de naam van Max Verstappen die bovenaan prijkte, ondanks dat de Nederlander niet te spreken was over zijn downshifts. Met een tijd van 1.12.360 was hij bijna vier tienden sneller dan Yuki Tsunoda, die - een half uur na het nieuws dat zijn contract bij het RB F1 Team verlengd is - sterk voor de dag kwam met de tweede tijd. Lewis Hamilton tekende voor de derde tijd, maar was al een halve seconde langzamer dan Verstappen.

Bij Sergio Pérez ging het ondertussen niet van een leien dakje. De Mexicaan kwam met zijn laatste snelle ronde niet verder dan de twaalfde tijd, terwijl een aantal coureurs nog bezig was om zich te verbeteren. Alexander Albon was uiteindelijk degene die het lot van Pérez bezegelde door bij het uithangen van de vlag de vierde tijd te rijden. Pérez kwam daarmee op P16 uit, waarmee zijn kwalificatie erop zat. Ook Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu waren na Q1 klaar.

Q2: Ferrari onderuit

Bij aanvang van Q2 was te zien hoe fans op de tribunes hun poncho’s aantrokken. Daarmee leek het zaak om snel een goede tijd te rijden, maar opnieuw zette de regen niet door. Hamilton, Oscar Piastri en George Russell wisselden elkaar in de eerste minuten af op de eerste stek in de tijdenlijst, terwijl Verstappen, die op een oude set banden naar buiten was gegaan, meer moeite had om tot een goede tijd te komen. Mede door verkeer stond hij na de eerste runs slechts tiende.

Voor Verstappen kwam het dus aan op de laatste run in Q2. De Nederlander perste een 12.549 uit zijn RB20, wat uiteindelijk de zevende tijd zou zijn. Ondertussen lieten de Mercedes-coureurs zien wat er mogelijk was in deze fase van de kwalificatie. Russell bracht aan het einde van de sessie een 1.11.742 op de klokken en besloot Q2 daarmee als snelste, terwijl Hamilton met een 1.11.979 de tweede tijd neerzette. Tsunoda zat er opnieuw goed bij. De Japanner ging naar de vierde tijd en was maar een fractie langzamer dan Norris op P3, terwijl RB-teamgenoot Daniel Ricciardo zich ook plaatste voor Q3.

Wie zich niet plaatste voor Q3, was het rijderspaar van Ferrari. Charles Leclerc, twee weken geleden nog de winnaar in Monaco, en Carlos Sainz stonden aan het einde van de sessie slechts elfde en twaalfde. Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Pierre Gasly waren eveneens KO na Q2.

Q3: Precies even snel

Terwijl de dreiging van regen aanhield, kwamen de overgebleven tien coureurs het circuit op voor het laatste deel van de kwalificatie. Zonder uitzondering koos iedereen ervoor om de eerste run op gebruikte banden te doen. Piastri opende daarop met een 1.12.713, waar Verstappen vervolgens onder ging met een 1.12.358. De twee coureurs van Mercedes - vrij verrassend het ‘team to beat’ in Montreal - moesten er echter nog aankomen. Russell parkeerde zijn Mercedes bovenaan in de tijdentabel met een 1.12.000, terwijl Hamilton aansloot op P2 met een 1.12.280.

Het zou echter aankomen op de laatste run op nieuwe zachte banden. Het McLaren-duo opteerde voor een run met twee vliegende ronden, terwijl de rest voor één snelle ronde ging. Piastri klom naar de tweede stek met een 1.12.103, waarna hij naar de derde positie zakte door een 1.12.021 van Norris. Verstappen ging vervolgens paars in de eerste sector, maar verloor wat aan het einde waardoor hij op precies dezelfde tijd als Russell uitkwam: 1.12.000. Doordat de Brit zijn tijd echter eerder had neergezet, bleef hij op P1 staan. En aangezien niemand – ook Russell zelf niet – meer sneller ging dan die tijd, kon de Mercedes-coureur de pole gaan vieren, terwijl Verstappen het zondag moet doen met de tweede startplek.

Norris en Piastri verbeterden zich niet met hun laatste snelle ronde, maar stonden niettemin derde en vierde aan het einde van de kwalificatie. Ricciardo reed een ijzersterke Q3 door maar nipt langzamer te gaan dan de McLarens en als vijfde te eindigen, terwijl Alonso en Hamilton kort achter de Australiër de zesde en zevende tijd noteerden. Tsunoda zal de Canadese Grand Prix vanaf de achtste plek aanvangen, terwijl Stroll en Albon de top-tien op de startopstelling completeren.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Russell en Verstappen rijden dezelfde tijd

Uitslag kwalificatie F1 GP van Canada: