F1 Canada live: Volg de race in Montreal

Veel ogen zullen in deze 70 ronden tellende F1-race op het 4,361 kilometer lange circuit in Montreal gericht zijn op de lucht. Vrijdag en in mindere mate ook zaterdag viel er geregeld regen en dat leidde tot beperkte trainingstijd en een uiteindelijk spectaculaire kwalificatie waarin Mercedes-coureur George Russell aan het langste eind trok.

Hoewel? Het eind van Max Verstappen was aan het einde van Q3 precies even lang als dat van Russell, om precies te zijn 1.12.000. Maar omdat de Nederlandse Red Bull Racing-coureur zijn snelste ronde enkele minuten later op het scorebord zette dan de Engelsman, was het die laatste die er met de pole, het daarbij horende Pirelli-bandje en de beste startplaats vandoor ging.

Gevraagd of hij Verstappen na de start kan afhouden en de race kan winnen, zei Russell zaterdag na de kwalificatie: "Ja natuurlijk, waarom niet? We gaan ervoor. De auto voelt zo goed, nu we sinds Monaco die upgrades hebben." Verstappen is gewaarschuwd, maar zal niet alleen Russell in de gaten moeten houden. Op de tweede startrij vinden we McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, die dit seizoen steeds beter in vorm lijken te komen, getuige de reeks podiumplaatsen die het Engels-Australische duo aaneenrijgt. Grote afwezige in de top-tien is Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen in de kwalificatie niet verder dan de elfde en twaalfde plaats, een fikse tegenvaller na de overwinning van Leclerc in Monaco.

De startopstelling kent achterin nog twee mutaties: het Sauber-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu start vanwege werkzaamheden uitgevoerd in het parc fermé vanuit de pitstraat. Bottas zou als zeventiende starten en Zhou als negentiende, dus veel maakt dat niet uit. Esteban Ocon (P20) en Nico Hülkenberg (P18) profiteren.

Wat kunnen we verwachten van de race? Dat zal vooral liggen aan het weer. De kans op regen is aanwezig, maar kleiner dan gisteren en vooral eergisteren. Eerder op de dag vielen er wat spetters, maar of de regen doorzet zullen we nog even moeten afwachten. Blijft het droog, dan verwacht Pirelli een tweestopper, net als vorig jaar toen de Grand Prix een prooi werd voor Verstappen. Kan de Nederlander dit jaar opnieuw toeslaan op het Île Notre-Dame? Om 20.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van Canada van start en krijgen we antwoord op die vraag. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock dankzij updates van onze journalisten ter plaatse en de video's van Viaplay.