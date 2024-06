Rapportcijfers GP van Canada 2024

Banden: I (44 laps) M (26 laps)

Kwam in Q3, maar maakte daar een fout in bocht 2. Startte niet best en verloor snel de aansluiting met de punten. Albon haalde hem ook nog eens in. Keuze om buiten te blijven onder de eerste safety car bracht hem in de punten, maar maakte daarna veel fouten. In de slotfase glibberde hij in bocht 8 en 9 van de baan. Had daar de grootste mazzel dat hij niet crashte.

Rapportcijfer Motorsport.com 4 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 4.65 (445 inzendingen)