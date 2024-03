F1 Bahrein live: Volg de kwalificatie

Met het einde van de derde vrije training komt er ook een einde aan het spelen van verstoppertje. Teams moeten nu de motoren opschroeven naar maximaal vermogen in de strijd om een startplek in de top-tien en natuurlijk de felbegeerde pole-position. In de afgelopen vijf jaar ging deze twee keer naar Max Verstappen, twee keer naar Charles Leclerc en één keer naar Lewis Hamilton. Op basis van de derde vrije training belooft het hoe dan ook een zeer spannend spektakel te worden, want de top-veertien werd door slechts acht tienden van een seconde gescheiden.

Bovenaan stond uiteindelijk een Ferrari, die van Carlos Sainz om precies te zijn. Hij was landgenoot Fernando Alonso net te snel af, al was de rondetijd niet sneller dan de snelste tijd van VT2 - die onder veel koelere en representatievere omstandigheden verreden werd. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd, al kan bij Red Bull nog enigszins getwijfeld worden of dat een ronde met vol motorvermogen was of niet. Na VT2 gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko al toe dat zij het wat rustiger aan deden. Dat Ferrari er in ieder geval goed bij staat, bewees Charles Leclerc door de vierde tijd te noteren. Ook beide McLarens waren in de generale repetitie in de top-tien te vinden, iets wat niet gold voor Mercedes. Zij sloten de donderdag nog af op P1 en P2, maar nu was het alleen George Russell die in de top-tien belandde met de zesde tijd. Nico Hülkenberg was de enige Haas-coureur in die top-tien terwijl Lance Stroll op de tiende plaats eindigde.

Dat betekende dus dat geen van beide RB-coureurs de top-tien wisten te bereiken in VT3. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda waren op P11 en P13 te vinden, al vrezen concurrenten wel voor de ware snelheid van de VCARB 01 dankzij de nauwere samenwerking met Red Bull Racing. Achterin waren het met name Alpine en Sauber die worstelden, al kende Williams ook geen geweldige VT3. Zodoende kan niet alleen de strijd om de pole-position, maar ook om een plek in Q2 en Q3 al zeer spannend worden.

Mis niks van de actie via het onderstaande liveblog van Motorsport.com. De kwalificatie gaat om 17.00 uur Nederlandse tijd van start en duurt - zonder onderbrekingen - tot 18.00 uur.