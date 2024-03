Max Verstappen grijpt in Bahrein eerste pole van F1-seizoen 2024

Na drie testdagen en even zoveel vrije trainingen in Bahrein was het dan eindelijk tijd om te kwalificeren. Aangezien tot dusver niet duidelijk was met hoeveel brandstof en welke motorstand iedereen reed, zou de kwalificatie op het circuit van Sakhir een eerste indicatie geven van hoe de zaken ervoor staan in 2024. Heeft Red Bull met de RB20 daadwerkelijk een nieuwe stap gemaakt? Waartoe zijn Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin in staat met hun nieuwe auto’s? En staat Alpine er daadwerkelijk zo belabberd voor? Om 17.00 uur Nederlandse tijd trokken de coureurs het Bahrain International Circuit op om ons van antwoorden te voorzien.

Echec voor Alpine

De coureurs van Ferrari en Alpine meldden zich als eersten op de baan. Alle vier waren onderweg op medium banden, waarop Carlos Sainz snelste ging met 1.31.208. Kort daarna verschenen er meer coureurs op de baan, maar dan op de soft. De tijd van Sainz bleef dan ook niet lang staan. Nadat Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Lando Norris even op P1 stonden, ging Max Verstappen naar de eerste stek met 1.30.031. Sainz had inmiddels echter ook zachte banden gehaald en kwam daarop in 1.29.909 over de streep, waarmee hij het eerste kwalificatiedeel bovenaan eindigde. Bij het uithangen van de vlag zakte Verstappen naar de derde positie doordat Lance Stroll een 1.29.965 liet noteren.

Met nog een paar minuten te gaan in Q1 waren Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon en Pierre Gasly de langzaamste vijf. Van deze groep slaagde Magnussen er op de valreep nog in om door te gaan naar Q2. Hij stond aan het einde van de sessie op P15. Sauber-coureurs Bottas en Zhou waren met de zestiende en zeventiende tijd uitgeschakeld, terwijl Logan Sargeant in de Williams eveneens klaar was met de achttiende tijd. Voor Alpine, dat al een slechte indruk maakte tijdens de testdagen, draaide de kwalificatie uit op een echec: Ocon en Gasly waren de langzaamsten en moeten de eerste race dus van de laatste startrij aanvangen.

RB valt tegen

Aan het begin van Q2 zette Norris een richttijd neer door op gebruikte zachte banden rond te gaan in 1.29.941. Max Verstappen en Sergio Pérez gingen op nieuwe softs naar buiten en verwezen Norris terug naar P3 door respectievelijk 1.29.374 en 1.29.932 te rijden. Na de eerste runs waren het Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Kevin Magnussen die buiten de top-tien stonden.

De omstandigheden op de baan zouden richting het einde van Q2 echter nog verbeteren, en daarmee ook de rondetijden. Leclerc stootte Verstappen van de eerste stek met 1.29.165, maar de aandacht ging natuurlijk vooral uit naar wat er zich rond de cut-off afspeelde. Hülkenberg deed goede zaken met wat uiteindelijk de zesde tijd zou zijn, terwijl de Mercedes-coureurs er aan het einde nog goed voor moesten zitten: Hamilton en Russell waren door verbeteringen van anderen namelijk diep in de gevarenzone weggezakt. Met de vierde en zevende tijd kwamen zij bij het zwaaien van de vlag aan de goede kant van de streep terecht. Zo waren het Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo en Magnussen die er niet in slaagden om Q3 te bereiken, wat met name voor het RB F1 Team een tegenvaller zal zijn na een sterk voorseizoen en de snelste tijd in de eerste training.

Verstappen begint met pole

Na een korte pauze kwamen de overgebleven tien coureurs de baan op om de startvolgorde aan de voorkant van het veld te bepalen. Verstappen kwam met zijn eerste snelle ronde tot een 1.29.421, waar Leclerc met 1.29.480 net niet aan wist te komen. Russell stond na de eerste runs derde in de tijdenlijst, terwijl Sainz halverwege Q3 de vierde plek bezette. Alonso verscheen pas later op de baan en reed in tegenstelling tot de anderen maar één snelle ronde in het laatste kwalificatiedeel. De Spanjaard leek die ene ronde goed te benutten door 1.29.542 neer te zetten, waarmee hij achter Verstappen en Leclerc derde kwam te staan.

Terwijl de Aston Martin-coureur terugkeerde naar de pits, kwamen de andere negen rijders de baan op voor hun laatste vliegende ronde. Verstappen scherpte de snelste tijd in de slotfase nog aan naar 1.29.179, waar de concurrentie geen antwoord op had. Leclerc verbeterde zich nog wel, maar bleef met 1.29.407 bijna een kwart seconde van de tijd van de drievoudig wereldkampioen verwijderd en eindigde de kwalificatie zo als tweede. Russell en Sainz gingen met hun laatste ronde terug naar de derde en vierde stek, terwijl Pérez er met de vijfde tijd voor zorgde dat Alonso zesde kwam te staan op de grid. Norris en Piastri moeten het zaterdag doen met de zevende en achtste startplek, terwijl Hamilton na een sterk begin van het raceweekend slechts negende was in de kwalificatie. Hülkenberg eindigde in Q3 onderaan en start dus als tiende in Bahrein.

De openingsrace van het Formule 1-seizoen 2024 begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 GP van Bahrein: