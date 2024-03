F1 Bahrein live: Volg de race

De kwalificatie beloofde op basis van de vrije trainingen al een spektakelstuk te worden, maar uiteindelijk werd het nog een stuk spannender en met enkele plotwendingen. Het begon met misschien wel een van de grootste headlines van de vrijdag: Alpine. Na de testdagen kwam deze uit de analyses als een van de slechtste teams uit de bus, maar deze hekkensluitersrol maakten zij ook daadwerkelijk waar. Dat kwam toch als een verrassing, aangezien Alpine vorig jaar nog stevig in het middenveld zat. Voor Esteban Ocon en Pierre Gasly belooft deze race over 57 ronden vooral een goede test te worden om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Ook bij Sauber zal men niet tevreden zijn, want Valtteri Bottas en Zhou Guanyu vertrekken van P16 en P17.

Iets wat de kwalificatie ook uitwees, is het feit dat het middenveld net als vorig jaar groot is en dat het daar allemaal dicht bij elkaar zit. Het leverde een spannende Q2 op waarin het soms om duizendsten van seconden ging, zo ook voor Yuki Tsunoda. Hij kwam zeven duizendsten tekort om Oscar Piastri uit Q3 te duwen. Van RB F1 Team werd na de testdagen meer verwacht dan een P11 en P14, al kunnen zij in de langere run misschien het verschil maken om voor punten te gaan.

De strijd om de eerste pole-position werd ook een stuk enerverender dan van tevoren geanticipeerd. Max Verstappen was aangewezen als de absolute topfavoriet, maar de Nederlander had na het vallen van de vlag niet het idee dat zijn ronde goed genoeg zou zijn voor zijn 33ste F1-pole. Dat was uiteindelijk wél het geval, en met een gezonde marge van twee tienden naar Charles Leclerc. De Ferrari-coureur baalde van het mislopen van de pole, maar blijft strijdvaardig en hoopt op een kans op de zege. George Russell, die van P3 mag starten, ziet het wat minder optimistisch in. Hij vreest dat Verstappen weg zal rijden van het veld en dus met gemak naar zijn 55ste zege kan gaan.

Of dat gaat lukken, moet vandaag blijken in de Grand Prix van Bahrein. Deze begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 18.00 uur in Bahrein, waardoor de race onder het kunstlicht van start gaat. Mis niks van de actie van de eerste Grand Prix van 2024 met het liveblog van Motorsport.com.