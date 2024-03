Max Verstappen trapt F1-seizoen 2024 af met klinkende overwinning

Het langste seizoen uit de Formule 1-geschiedenis is dit weekend in gang geschoten met de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen begon als torenhoge favoriet aan de eerste wedstrijd van het jaar. Niet alleen omdat hij van pole-position mocht aanvangen na een sterk optreden in de kwalificatie, maar ook omdat de verwachting was dat de drievoudig wereldkampioen over een race-afstand nog sterker zou zijn dan over een enkele ronde.

Verstappen kwam goed van zijn startplek toen de rode lampen om 18.00 uur lokale tijd doofden. Leclerc nam nog wel een kijkje aan de buitenkant van de eerste bocht, maar moest de leiding aan Verstappen laten en sloot als tweede aan. George Russell bleef derde bij de start, terwijl Carlos Sainz Sergio Pérez voorbij zag komen voor de vierde plek. Verder naar achteren was er een aanrijding tussen Lance Stroll en Nico Hülkenberg. Bij het aanremmen voor de eerste bocht botste de Duitser tegen de achterkant van de Canadees. Stroll ging in de rondte en viel terug naar de negentiende plek, terwijl de Haas F1-coureur naar de pits moest voor een nieuwe voorvleugel en laatste kwam te liggen.

Verstappen controleert

Na de start zag het er al vrij snel bijzonder gunstig uit voor Verstappen, die zonder dreiging van achteren aan eeen voorsprong kon werken. Leclerc had het ondertussen erg zwaar. De Monegask blokkeerde aan de lopende band zijn voorwielen bij het aanremmen en zag in de openingsfase achtereenvolgens Russell, Pérez en Sainz voorbij komen. Fernando Alonso had het eveneens moeilijk in het eerste deel van de race. De Spanjaard ging als zesde van start, maar werd in de eerste ronden te grazen genomen door Lando Norris, Oscar Piastri en Lewis Hamilton.

Na twaalf ronden kwamen de eerste coureurs naar de pits om de zachte banden waarop zij de race begonnen waren, in te ruilen voor harde exemplaren. Pérez slaagde erin om na zijn pitstop Russell te verschalken, waarmee hij de facto naar de tweede plek opschoof. Sainz lag na zijn bezoek aan de pits weer achter Leclerc, maar had niet lang nodig om voor de tweede keer zijn teamgenoot in te rekenen en zo terug te gaan naar de vierde plek.

Comfortabel

Verstappen meldde zich na zeventien ronden als laatste in de pits en kwam met vijf seconden voorsprong op Pérez terug op het circuit. Op zijn nieuwere banden reed hij vervolgens in een voor de concurrentie alarmerend hoog tempo weg bij de rest van het veld. Op de helft van de 57 ronden tellende krachtmeting bedroeg de voorsprong van Verstappen een comfortabele vijftien seconden. Sainz ging na Leclerc ook Russell voorbij, zodat hij achter het Red Bull-duo op P3 kwam te rijden.

Na 32 ronden was het tijd voor de tweede serie pitstops. Hamilton, die achtste lag, ging voor de undercut bij Piastri, door eerder dan de Australiër naar binnen te duiken. De McLaren-coureur volgde een ronde later en kwam vlak voor de Brit terug op de baan. Piastri probeerde te verdedigen maar ging bij de eerste bocht onmiddellijk wijd en moest zo toezien hoe de zevenvoudig wereldkampioen, wiens banden al wat beter op temperatuur waren, voor hem kwam. Terwijl de meeste coureurs nog een set harde banden namen, wisselden de Red Bull-rijders naar een nieuwe set zachte banden, die zij als enigen in de voorhoede nog tot hun beschikking hadden. Pérez kwam vlak voor Sainz, die een nette tweede stint én een prima outlap had gereden, terug op het circuit, maar de coureur uit Guadalajara zou op de zachte band snel weer een gat slaan.

Verstappen genoot na zijn tweede bezoek aan de pits een buffer van zestien seconden en had ook tijdens het restant van de wedstrijd dus weinig te vrezen. Kort na zijn pitstop reed hij bovendien een nieuwe snelste raceronde, die hem een extra WK-punt zou opleveren.

Tweeëntwintig seconden

Alonso besloot zijn tweede stint langer op te rekken. Nadat ook de Aston Martin-coureur eindelijk een pitstop had gemaakt, lag hij elfde, waar de tweevoudig wereldkampioen vervolgens snel de tiende plek van maakte door Guanyu Zhou met DRS te passeren. De coureur uit Oviedo haalde daarna ook nog teamgenoot Stroll in voor de negende plek.

Bij Leclerc ging het richting het einde van de race ondertussen heel wat beter. De coureur uit Monaco was bezig om het gat naar Russell op P4 dicht te rijden, toen de Mercedes-coureur wijd ging bij de tiende bocht, waardoor hij op weg naar de elfde bocht de Brit in de kraag kon vatten. Russell moest vervolgens uitkijken voor Norris, die niet heel ver achter hem reed.

Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van 22 seconden op Pérez aan de finish en begon het seizoen 2024 zo op de best mogelijke manier. "Dat was simply lovely", klonk het dan ook tijdens de uitloopronde. "Wat een geweldige race en de balans was ook fantastisch." Sainz maakte het podium achter de Red Bull-coureurs compleet door als derde te eindigen.

Leclerc werd ondanks zijn remproblemen vierde in Bahrein, terwijl Russell Norris voorbleef voor de vijfde plaats. Hamilton kwam kort daarachter als zevende aan de finish, terwijl Piastri, Alonso en Stroll, die zich knap herstelde van het incident bij de start, de resterende punten pakten. Yuki Tsunoda lag in de openingsfase van de race tiende, maar koerste aan het einde achter Guanyu Zhou en Kevin Magnussen rond op de dertiende plek, alvorens hij de opdracht kreeg om van positie te wisselen met teamgenoot Daniel Ricciardo, die op de zachte band een betere kans zou maken om naar voren te komen. De Japanner finishte hierdoor als vijftiende.

Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly begonnen na een miserabele kwalificatie van de laatste startrij en wisten ook in de race weinig uit te richten. Zij eindigden achter Alexander Albon en Nico Hülkenberg als zeventiende en achttiende. Het Alpine-duo hield alleen Valtteri Bottas en Logan Sargeant achter zich, maar de Fin verloor veel tijd bij een pitstop door een onwillige wielmoer, terwijl de Amerikaan korte tijd naast de baan stond doordat er een probleem was met zijn stuur.

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat volgende week verder met de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Uitslag F1 GP van Bahrein: