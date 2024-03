Rapportcijfers GP van Bahrein 2024

Banden: S (14 Ronden) H (20 Ronden) H (26 Ronden)

Er had meer in gezeten, maar verloor in bocht 10 in de slotfase nog een plek aan Leclerc. Russell had op dat moment het motorprobleem met de koeling, wat hem een halve seconde per ronde kostte. Was in het begin van de race in mooie gevechten verwikkeld en kwalificeerde zich kmap met een derde tijd. Had wel wat tijd verloren achter Ricciardo, waarna Pérez hem snel kon passeren.

Motorsport.com rapportcijfer 8 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 7.44 (519 inzendingen)