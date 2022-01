Veldslag in eerste etappe van Dakar 2022, Al-Attiyah foutloos

Nasser Al-Attiyah was zaterdag al de snelste in de korte proloog, maar de 333 kilometer lange klassementsproef rondom Ha’il vormde zondag de eerste serieuze beproeving in de 44ste editie van de Dakar Rally. Net als bij de motoren werden er ook in het autoklassement al meteen grote verschillen gemaakt en liep een aantal grote namen al meteen veel tijdverlies op.

Titelverdediger Stéphane Peterhansel leek al relatief vroeg in de etappe de grootste verliezer van de dag te gaan worden. De veertienvoudig Dakar-winnaar kwam na 153 kilometer stil te staan met een gebroken achteras en kan titelprolongatie nu al op zijn buik schrijven. De Fransman had met zijn Audi RS Q e-tron een steen over het hoofd gezien. Ook outsiders Henk Lategan en Khalid Al Qassimi kwamen onderweg de pechduivel tegen. Toyota-fabrieksrijder Lategan zou een achterwiel van zijn Hilux hebben verloren, terwijl de Peugeot van Al Qassimi problemen kreeg met de versnellingsbak.

Ondanks de problemen van Peterhansel werd de eer van Audi lang hooggehouden door stalgenoten Mattias Ekström en Carlos Sainz, totdat zij – net als een aantal grote namen bij de motoren – verkeerd reden en veel tijd verloren in het slot van de etappe. Ook Bernhard ten Brinke, die lang zicht had op een finish in de top-10, raakte met navigator Sebastien Delaunay verdwaald in de duinen met flink wat tijdverlies als gevolg.

Al-Attiyah en Baumel blijven foutloos

In tegenstelling tot de concurrentie werd Al-Attiyah door zijn ervaren navigator Matthieu Baumel wel meteen de goede kant opgestuurd. De Qatarees had de etappe als tiende mogen aanvangen, maar was na 3 uur, 19 minuten en 57 seconden de allereerste auto aan de finish. Sébastien Loeb volgde namens Prodrive in zijn spoor met de BRX Hunter. Het leverde de negenvoudig WRC-kampioen de tweede plek op in de daguitslag, maar wel al op 12 minuten achterstand. Op meer dan 20 minuten tekende Martin Prokop met zijn Ford voor de derde plek, gevolgd door Lucio Alvarez in de Toyota en Vladimir Vasilyev in de BMW.

Giniel de Villiers was de tweede fabrieksrijder van Toyota aan de finish, al moest de Zuid-Afrikaan al meer dan een half uur toegeven op stalgenoot Al-Attiyah. Het valt echter in het niet bij het tijdverlies van de grote namen die in het slot van de etappe verkeerd zijn gereden. Nani Roma kreeg een uur en een kwartier aan zijn broek, Mattias Ekström verloor anderhalf uur en stalgenoot Carlos Sainz liep twee uur achterstand op, waarmee hij de dramatische dag voor Audi compleet maakte.

De Nederlanders

Net als Sainz had ook Bernhard ten Brinke aan de finish twee uur achterstand op Nasser Al-Attiyah. Tim en Tom Coronel lijken daardoor de beste Nederlanders in de daguitslag te worden. De tweeling had bij het laatste meetpunt voor de finish 52 minuten achterstand op de snelste doorkomsttijd aldaar van Al-Attiyah.