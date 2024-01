Waar Mattias Ekström voor Audi een feestje mocht vieren met de overwinning tijdens de proloog, zijn voor teamgenoot Carlos Sainz sr. de eerste meters van de Dakar Rally van 2024 minder prettig verlopen. De Spanjaard had op een top-vijftien gemikt om zo zijn geplande strategie voor de rest van de rally uit te voeren, maar door meerdere factoren ging er tijdens de eerste meters in de Arabische woestijn een streep door die wens. In gesprek met onder andere Motorsport.com laat de teleurgestelde routinier weten dat de komende dagen voor hem een grote uitdaging worden. "We gaan flink lijden", noemt de vader van de Formule 1-coureur met dezelfde naam.

Zoals gezegd was het doel de top-vijftien, maar Sainz zag al snel dat er te veel fouten werden gemaakt om dat te behalen. "Het ging niet zoals gewild, want we raakten op een gegeven moment de weg kwijt. Daarna stopten we nog voor de finish, we hadden in de berekeningen een fout gemaakt", aldus de Madrileen, die in alle eerlijkheid blootlegde waar hij de mist in ging. "We dachten dat we minder verloren dan we hadden en als je de tijd dat we stilstonden aftrekt van onze eindtijd, dan waren we in de top-tien gekomen. Het duurde te lang." Door het verdwalen in de woestijn ging ook veel tijd verloren, meer dan de Spanjaard had gedacht. "Als je eenmaal verdwaalt, weet je niet hoeveel tijd je verliest", verklaart de Audi-coureur. "Het is iets wat we verkeerd hadden ingeschat."

Doordat de 61-jarige Spaanse coureur nu midden in het veld moet starten, gaat het zoeken naar een goede positie een enorme uitdaging worden. Sainz erkent dat de matige proloog hem in een moeilijk parket brengt. "Het betekent vooral dat we in de eerste kilometers geduldig moeten zijn en kijken wat we kunnen doen. We moeten een gat vinden, zodat we uit het stof blijven", vertelt de coureur. "Als we acht, negen of tien minuten verliezen, is er niets aan de hand. Er is nog genoeg tijd om te herstellen, het vertrouwen groeit en als alles goed gaat, zien we wel wat er gaat gebeuren."