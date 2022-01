Peterhansel kan verdediging Dakar-titel vergeten na problemen

Na een korte proloog van 19 kilometer staat zondag de eerste echte etappe van Dakar 2022 op het programma. Ha’il vormt het start- en finishpunt van de etappe die door de organisatie aangeduid wordt als ‘Etappe 1B’, met een klassementsproef van 333 kilometer.

Titelverdediger Stéphane Peterhansel deed het zaterdag bewust iets rustiger aan met de gloednieuwe Audi RS Q e-tron, waardoor hij als veertiende mocht vertrekken aan de etappe van zondag. De Fransman zat er in een zanderig eerste deel van de etappe goed bij en noteerde met zijn hybride-aangedreven Audi de tweede doorkomsttijd bij het tweede meetpunt, waar hij slechts zes tellen had laten liggen op snelste man Nasser Al-Attiyah.

Halverwege de etappe ging het echter mis voor ‘Monsieur Dakar’, die bij kilometer 153 stil kwam te staan met problemen. Een gebroken achteras van de Audi was de boosdoener, mogelijk veroorzaakt door een van de vele rotsblokken die in het rots- en bergachtige deel van de etappe verspreid liggen. Peterhansel en navigator Eduard Boulanger zijn ongedeerd, maar zullen wel moeten wachten op assistentie van hun servicetruck om de schade te kunnen repareren.

Door de problemen zal Peterhansel in de eerste etappe vermoedelijk al uren tijdverlies aan zijn broek krijgen, als hij zijn weg überhaupt nog kan vervolgen richting de finish in Ha’il. De Fransman is daarmee de eerste grote naam die van het lijstje favorieten voor de eindzege geschrapt kan worden. Het is een flinke domper voor Dakar-nieuwkomer Audi, dat als eerste merk de Dakar Rally wil winnen met een hybride-aangedreven auto. Het Duitse merk heeft met drievoudig Dakar-winnaar Carlos Sainz en voormalig DTM- en rallycross-kampioen Mattias Ekström nog twee andere ijzers in het vuur.