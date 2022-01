Peterhansel en Loeb doen het rustig aan op eerste Dakar-dag

Met een korte proloog van 18,8 kilometer viel er zaterdag eigenlijk meer te verliezen dan te winnen voor de Dakar-deelnemers. Daarnaast speelde er met het oog op de eerste serieuze etappe van zondag ook nog een tactisch element: de top-tien van de proloog zal zaterdagavond namelijk een startplek bij de eerste tien voor de etappe van zondag moeten kiezen. Helemaal vooraan starten is in het verleden geen voordeel gebleken in de Dakar Rally, waardoor een goede klassering in de proloog zondag mogelijk tot kostbaar tijdverlies zal leiden.

Veertienvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel mocht als titelverdediger het spits afbijten bij de auto’s, maar de Fransman nam geen risico’s met de gloednieuwe Audi RS Q e-tron, met een veertiende tijd en ruim een minuut tijdverlies aan de finish als gevolg: ‘We zijn heel voorzichtig geweest”, blikt ‘Monsieur Dakar’ terug op de eerste getimede kilometers. “We hielden alle parameters in het oog, maar de auto voelt heel fijn om te rijden. Het is een leuke ervaring, dat is heel belangrijk. Het bevestigd alle data die we tijdens het testen verzameld hebben.”

Emotioneel moment

De hybride van Audi maakt in de Dakar Rally zijn wedstrijddebuut na een uitgebreid test- en ontwikkelingsprogramma in 2021. Peterhansel vond het dan ook een bijzonder moment toen hij zaterdagochtend aan de start verscheen: “Aan het begin van de special, toen ik de klok zag aftellen, was het best een emotioneel moment. We hebben maandenlang zo hard gewerkt. Deze special hebben we heel rustig benaderd. Maar de eerste 20 kilometer zijn achter de rug, de rally is onderweg.”

Uiteindelijk was Peterhansel meer dan tevreden aan de finish: “De auto gaat heel goed over de duinen, dat is ook fijn. Verder was het vandaag vooral zaak om niet in de top-10 te finishen zodat we geen startplaats voor morgen hoeven te kiezen, dus we hebben heel rustig aan gedaan.”

Ook Loeb speelt op safe

Sébastien Loeb gaf zaterdag iets meer gas met de vernieuwde BRX Hunter. Het leverde hem op 37 seconden van Al-Attiyah de vijfde tijd op: “Een nieuw jaar, een nieuwe demonstratie van Nasser in de proloog. Dat zijn we inmiddels wel van hem gewend”, concludeerde de negenvoudig WRC-kampioen. “Het geeft ons een idee van de onderlinge verhoudingen en wat wij kunnen.”

Ook Loeb ging zaterdag echter niet voluit: ‘Ik heb heel rustig gereden want ik wilde het niet allemaal verliezen op de eerste dag. We wilden niet verrast worden in de duinen. Daarnaast was het ook onze tactiek om de juiste tijd te rijden en morgen een startplek te kunnen kiezen. Onze keuze voor de startplaats zal ook afhangen van wie we morgen voor ons hebben staan, maar één ding is zeker: we hoeven morgen niet vooraan te starten.”