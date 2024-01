Met twee dagsuccessen op rij had Sébastien Loeb de goede vorm te pakken en lagen er kansen om het eindklassement van de Dakar Rally te winnen. Ook tijdens de achtste etappe leek er geen maat op de Fransman te staan. De Franse coureur schoot uit de startblokken. Bij de eerste meetpunten kwam de als eerste gestarte rijder met de snelste tijd op de borden, ruim voor titelconcurrent Carlos Sainz sr. Guerlain Chicerit hield gelijke tred en was de snelste Toyota. Mattias Ekström hield zich in de openingskilometers koest en was wat verder te vinden, maar vlak voordat de deelnemers naar het verbindingsgedeelte reden meldde de Zweed zich in de top. Na de neutralisatie werd het dagklassement helemaal anders.

Net als de motoren stond er een lange verbindingsroute op het programma. De coureurs legden zo'n tweehonderd niet getimede kilometers af, waarna de klok weer ging lopen. In eerste instantie was Loeb ook daar de snelste en liep zelfs wat uit ten opzichte van de concurrentie. De Prodrive-coureur hield dat echter niet vol, want voor het meetpunt op zo'n honderd kilometer voor de finish keerde hij ineens om. Het leek erop dat de Fransman een waypoint miste, wat een kwartier tijdstraf zou betekenen. Om de schade nog enigszins te beperken besloot Loeb dus om te keren, maar daarmee gaf hij wel de virtuele leiding uit handen.

Ekström profiteerde daar optimaal van. In het tweede gedeelte stond er geen maat op de Audi-coureur, die een enorme voorsprong opbouwde. Chicerit was de naaste belager, maar zag zijn Zweedse tegenstander meer dan vier minuten voor hem in de tijdenlijsten belanden. Stéphane Peterhansel nestelde zich met een uitstekend tweede gedeelte ook nog tussen Ekström en Chicerit, waardoor het een een-tweetje voor Audi werd. Toyota was met zes coureurs in de top-tien ook goed bezig, met Chicerit en Quintero als beste merkvertegenwoordigers. Loeb hield de schade enigszins beperkt met een tiende tijd, maar het is geen prettige dag voor de WRC-legende.

Mocht Nasser Al-Attiyah nog ergens in zijn hoofd het prolongeren van zijn Dakar-titel hebben, dan is dat na de achtste etappe definitief weg. De Qatarees begon voortvarend aan de dag, maar nadat de motor kapotging kon er opnieuw een streep door dagsucces. De ambities in het klassement zijn ook definitief over. In totaal stond de titelverdediger meer dan twee uur stil.

Door de matige dag van Loeb is het klassement een stukje minder spannend geworden. Sainz sr. staat nu bijna 25 minuten voor op de Fransman. Lucas Moraes is derde, maar de achterstand van meer dan een uur is gigantisch.

