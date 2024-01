Loeb voelde zenuwen voor start Dakar Rally: "Heb dat elke morgen"

Met een derde tijd tijdens de proloog van de Dakar Rally van 2024 kon Sébastien Loeb na afloop tevreden zijn. De Fransman was ook nog eens de snelste Prodrive-coureur, waarmee hij duidelijk het signaal afgeeft dat de Touareg Trophy voor het eerst winnen het grote doel is. In gesprek met onder andere Motorsport.com moest de WRC-legende wel in alle eerlijkheid toegeven dat bij hem voordat de etappe begon de zenuwen door het lichaam gierden. "Een beetje wel, ja. Ik ben elke morgen wel een beetje nerveus, maar eenmaal in de auto is dat ook wel weer over", aldus de 49-jarige coureur.

Met zijn derde tijd hoefde de Franse rijder alleen de indrukwekkend goed debuterende Seth Quintero en winnaar Mattias Ekström voor zich dulden. Al met al spreekt Loeb dan ook over een goede start. "Het ging goed, we hadden geen problemen tijdens de etappe. De special verliep ook heel soepel. We waren flink aan het pushen om zo een goede positie te bemachtigen [voor zaterdag]", vertelt de Fransman, die ook achter zich kijkt. "Uiteindelijk staan er heel wat snelle coureurs achter de top-tien, dat gaan we allemaal wel zien."

Veel deelnemers moesten achteraf toegeven dat de navigatie een grote opgave was. Bij Loeb was dat echter niet het geval, de Franse Prodrive-coureur dankte het eenvoudiger navigeren door de motoren die voor de auto's door het Arabische zand werden gestuurd. "Het navigeren was wel tricky, maar we hadden heel veel sporen van de motoren gevonden", noemt Loeb. "Ik had een heel goede proloog en een goede etappe. Vandaag was een heel goede start."

Voor Loeb is ook te hopen dat de loting later vandaag voor de startplekken voor de top-tien gunstig valt, zodat de goede start doorgezet kan worden. De Fransman maakt zich voor zaterdag op voor een lange eerste echte etappe, waar een special stage van 405 kilometer in verwerkt zit. Loeb hoopt de komende twee weken de snelste te zijn, want op zijn indrukwekkende palmares mist nog een Dakar-zege. De rijder uit het Oost-Franse Haguenau hoopt dat het dit jaar zijn jaar wordt, want in de recordboeken staat het ongewenste records van meeste etappeoverwinningen zonder een keer het eindklassement te winnen op zijn naam.