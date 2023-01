De drie coureurs van Team de Rooy en Eurol Rallysport zaten donderdag bij elkaar in de buurt toen het misging voor Van Kasteren. Na zo’n 195 kilometer daalde hij een duin af, maar de machinehandelaar reed zich meteen muurvast bij de opgang van het volgende duin. “Ik heb vandaag een hartslag van 220 gehad”, zegt Van Kasteren aan de finish tegen Rallymaniacs. “We kwamen van een duin af en staken gewoon met de neus in een ander duin. Hij wilde naar de grond toe. We zijn aan het graven gegaan, maar we kwamen niet bij het sleepoog. Op een gegeven moment heb ik de sleepkabel om een bladveer gedaan en aan de truck van Mitchel gehangen, het was super sportief dat hij ons eruit trok.”

Het lostrekken van de auto met de sleepkabel aan de bladveer was riskant, erkent Van Kasteren. “Dat maakte me niets uit. Toen konden we weer verder, we hebben twintig minuten verloren.” Van de 22.41 minuten voorsprong die Van Kasteren aan het begin van de proef had, is nog 1 minuut en 12 seconden over. “Goh, ik ben helemaal kapot. Ik kon de laatste vijftig kilometer niet meer, ik heb alles gegeven.”

Met nog drie dagen te gaan is Martin van den Brink zijn grootste tegenstander voor het klassement. Waar Van Kasteren woensdag nog aankondigde verdedigend te gaan rijden, kan dat plan nu alweer in de prullenmand. “Ik kan gewoon in de aanval, we staan een minuut voor en eigenlijk is dat gelijk. Het komt wel goed.”