De tweede Dakar-week is voor Janus van Kasteren desastreus begonnen. In de zevende etappe zag de Brabander Martin Macik, Ales Loprais en Mitchel van den Brink uitlopen en daarmee een podiumklassering verdwijnen. Ook in de achtste etappe gingen er weer kostbare minuten op de voorste drie rijders verloren, maar na afloop van de special stage kan hij goed verklaren hoe dat kwam. "Het was een mooie proef eigenlijk. We startten ergens achteraan in het veld. Dan hebben we veel duinen, lange halen en veel klimmen", begint de man uit Veldhoven. "Als je dan ergens achteraan het veld start zijn al die lange halen en klimmen kapotgereden. Dus dan heb je het gewoon heel moeilijk om boven te komen."

Behalve dat viel er weinig te klagen vertelt Van Kasteren. Een klein probleempje kostte wat tijd, maar dat mag geen naam hebben. "Verder zijn we als vierde geëindigd. We hebben een kapotte band gehad, het was een gewoon dagje. Het eerste gedeelte was veel duinen, supermooi parcours hoor", noemt de Iveco-man, die nu op een wonder moet hopen voor een podiumklassering. In het klassement kijkt de in het dagelijks leven directeur van een machinehandel tegen een achterstand van meer dan twee uur op ten opzichte van nummer drie Loprais. Daardoor rijdt hij iets meer met de rem eraf. "Na het verbindingsgedeelte kwamen we in een gebied met stenen aan. Over die stenen zijn we echt vol heengegaan, alles afgesneden. Daar moesten we ook wel weer om lachen. Eigenlijk kon dit niet", lacht de De Rooy-coureur.

Zoals gezegd zijn de klassementsaspiraties voorlopig geparkeerd. Daardoor voelt de Brabantse rijder dat er wel wat motivatie wegsijpelt. "We kunnen alleen nog een plekje stijgen als iemand wegvalt", vertelt Van Kasteren. Hij heeft om toch gemotiveerd te blijven wel een goede aan monteur Marcel Snijders. "Hij houdt de moed er wel in. Hij vindt het spelletje daarnaast ook nog steeds heel mooi. Dat maakt hem niet zo heel veel uit." Wel geeft Van Kasteren toe dat het voor hem al langzamerhand een kwestie van aftellen is. "Dag voor dag afrijden. Ik rij veel liever voor het klassement bovenin. Het is gewoon even niet zo. Verder is er wel weinig bijzonders gebeurd vandaag", besluit de rijder.