Na een goede eerste Dakar-dagen is Janus van Kasteren in de hoek waar de klappen vallen terechtgekomen. De Babander verloor in de laatste twee etappes voor de rustdag al veel tijd en kende ook in de zevende special stage veel tegenspoed. De De Rooy-coureur verloor uiteindelijk meer dan een uur tijd op dagwinnaar en klassementsleider Martin Macik. "Het zat even niet mee vandaag", begint een teleurgestelde coureur in zijn eerste reactie na de zondagse rit. "Vanaf kilometer een hadden we een motorstoring. Het was eigenlijk geen motorstoring, maar de motor had veel minder vermogen dan normaal. Dan is het vooral veel gas geven en niet vooruitkomen."

Tijdens de rit kon er ook weinig veranderd worden aan de motor, waardoor zienderogen de achterstand ten opzichte van de top opliep. Ook rijders die normaal niet in de buurt van zijn tijden komen waren op zondag sneller. "We hebben dit vanaf begin tot het einde gehad. Daarom hebben we er wat langer over gedaan vandaag", vertelt Van Kasteren. Wie dacht dat daarmee de gifbeker leeg was, komt bedrogen uit. Veel onderdelen aan boord van de truck begaven het. "We hebben nog een bandje verwisseld vandaag. Uit de vooras waren een paar bouten gelopen. Dus lekte hij olie. Dat hebben we toen gerepareerd." Door het motorprobleem was ook het parcours door de Arabische woestijn een enorm obstakel voor Van Kasteren. "Als je geen vermogen hebt en je hebt duinen, dan duurt het zo lang", noemt een teleurgestelde coureur.

In het klassement viel Van Kasteren na de 48-uursetappe al uit de top-drie en na de eerste etappe na de welkome rustdag is ook bij de rijder ingedaald dat winnen naar alle waarschijnlijkheid er niet meer in zit. "We kunnen een goede klassering wel uit onze kop zetten. We staan nog steeds vierde natuurlijk. Maar ja, hier ben ik natuurlijk niet voor gekomen." Opgeven bestaat echter niet in het woordenboek van de man uit Veldhoven, die in het achterhoofd nog wel een podium in gedachten heeft. "We gaan gewoon door. We moeten hopen dat de rest problemen krijgt om wat te stijgen." De coureur besluit enigszins optimistisch: "We geven niet op, want het is Dakar!"