Martin van den Brink doet gouden zaak: “Hier was ik aan toe”

Martin van den Brink is al de hele wedstrijd te vinden in de voorhoede. Hij ging halverwege de rally even aan de leiding, maar moest die weer afstaan door een tijdstraf. Na de trieste aftocht van Ales Loprais, die in de negende etappe betrokken was bij een aanrijding met dodelijke afloop, kwam Janus van Kasteren aan de leiding in het klassement. Van den Brink had een aanzienlijke achterstand van 22.14 minuten, maar donderdag veranderde alles. Dat begon met een overtuigende overwinning van de Eurol Rallysport-rijder.

“Eindelijk weer stagewinnaar”, reageert Van den Brink voor de microfoon van Rallymaniacs. “Daar was ik wel aan toe. Dit was ook wel een etappe om toe te slaan. De verschillen waren steeds heel klein, ik haalde vandaag Pascal de Baar in. We reden vijf minuten op hem dicht, toen kwam hij vast te staan. We zijn Martin Macik voorbijgereden, die stond met pech. We gingen achter Janus aan, Mitchel heeft me door de duinen geloodst. Je ziet de toppen en de afstappen beter, daardoor kon ik iets meer snelheid maken. Hij heeft me bij Janus gebracht om te zorgen dat we in ieder geval geen tijd verloren.”

Zo zaten de drie auto’s van Team De Rooy bij elkaar in de duinen, tot het misging voor Van Kasteren. “Wegrijden bij Van Kasteren is moeilijk, ik weet niet of Janus ons kon zien, maar hij is in een duinpan gesprongen. Hij stond daar niet best", zag Van den Brink. Zijn zoon Mitchel is na de rustdag aangewezen als waterdrager voor de beide teams van De Rooy. "Mitchel is gelijk bij hem gestopt, ik had hem graag meegenomen, maar dat zijn de afspraken in het team. Mitchel heeft Janus geholpen en ik denk dat wij vandaag veel tijd goed maken.”

In het klassement heeft Van den Brink zijn achterstand verkleind tot 1 minuut en 12 seconden met nog drie etappes te gaan. Beide rijders kunnen vanaf vrijdag vol in de aanval om te beslissen wie de eindzege pakt.