Spanning blijft bij de motoren in Dakar Rally: Price leidt klassement

De marathonetappe zou voor deelnemers het zwaarste worden wat ze meegemaakt hebben in de Dakar Rally, maar voor de koplopers bij de motoren was dat niet het geval. Na een inspanning van rond de twee uur kregen zij na 185 kilometer hun laatste stempel aan het eind van de proef. Dagwinnaar José Ignacio Cornejo was er na 1 uur, 57 minuten en 27 seconden klaar mee.

Toby Price noteerde nog de snelste tijd bij de eerste GPS-punten, maar Cornejo nam in de tweede helft van de etappe het heft in handen. De Chileen tekende met een minimale voorsprong voor zijn tweede dagzege in deze Dakar. Daniel Sanders kwam nog heel dicht bij, onder andere dankzij bonustijd. Hij kreeg aan het eind 3.37 minuten uitgekeerd waardoor hij op 49 seconden achterstand als tweede eindigde, Toby Price verzamelde 1.18 minuut als bonustijd en hield zijn achterstand daardoor beperkt tot 1.58 minuut.

Kevin Benavides eindigde achter Matthias Walkner op de vijfde plek. De Argentijn gaf 2.22 minuten toe, Skyler Howes finishte op 2.54 minuten. Achter Howes eindigde Honda-rijder Pablo Quintanilla op de zevende plek voor Sebastian Bühler van Hero. Adrien van Beveren en Ross Branch maakten de top-tien compleet.

Price is daardoor de nieuwe leider in het klassement met een voorsprong van slechts 28 seconden op Howes. Benavides staat op 2.40 minuten op de derde plek.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 12 - Motoren

Pos Nr Coureur Team Tijd Verschil 1 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 57' 27'' 2 18 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 01H 58' 16'' + 00H 00' 49'' 3 8 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 25'' + 00H 01' 58'' 4 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 32'' + 00H 02' 05'' 5 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 59' 49'' + 00H 02' 22'' 6 10 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 00' 21'' + 00H 02' 54'' 7 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 00' 33'' + 00H 03' 06'' 8 14 (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 00' 35'' + 00H 03' 08'' 9 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 00' 43'' + 00H 03' 16'' 10 16 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 00' 48'' + 00H 03' 21''