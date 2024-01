Na de motoren en de auto's is ook voor de truck-deelnemers de Dakar Rally begonnen. Janus van Kasteren gaf meteen zijn visitekaartje af met een snelle 19 minuut 34. De coureur die namens Team de Rooy aan de start staat ging als eerste op pad en zag alle concurrenten zich stukbijten op de scherpe tijd. De Tsjech Ales Loprais werd als derde door de Arabische woestijn heen gestuurd, passeerde onderweg de als tweede gestarte Martin Macik en noteerde een tweede tijd. Mitchel van den Brink heeft met een P3 een goede uitgangspositie te pakken voor de dag van morgen. Net als bij de auto's tellen de tijden nog niet, maar de posities laten wel de startpositie voor de zaterdagse eerste etappe zien.

Van Kasteren maakte voorafgaand aan de Dakar geen geheim van de wens om de titel te prolongeren en door het winnen van de proloog werd nog maar eens onderstreept dat de Brabander tot de favorieten behoort. Loprais was ook razendsnel met zijn Praga, maar zag dat Van Kasteren 16 seconden sneller was. Ook Mitchel van den Brink hield de achterstand beperkt met 45 seconden en werd derde. Daarmee is ook duidelijk dat de 21-jarige Nederlander goed voorbereid aan de start stond, waar zijn doel een podiumplaats halen is. De eerste Tatra in de stand is Jaroslav Valtr met een vierde plek, die nog net binnen de minuut van Van Kasteren bleef. Pascal de Baar werd vlak voor de Dakar naar Tatra gehaald als vervanger van de geblesseerde Martin Soltys en ging met P5 aan de haal.

Martin Macik is ook een van de favorieten, maar met 1.16 tijdverlies op een stukje van 28 kilometer en een zesde plek viel de Tsjech iets tegen. Gert Huzink - de enige Renault in het veld - trok een zevende plek over de streep, nog voor Michiel Becx. Vaidotas Paskevicius uit Litouwen greep de negende positie, maar moest meer dan twee minuten prijsgeven op Van Kasteren. De top-tien wordt gecompleteerd door Martin van den Brink, de vader van nummer drie Mitchel. Het enige vrouwenteam onder leiding van Anja van Loon greep net naast een top-vijftien notering en werd zestiende.

Top-tien proloog trucks Dakar Rally 2024