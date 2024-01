De droom van het prolongeren van de Dakar-titel van Janus van Kasteren lijkt verder weg dan ooit. De Brabander verloor tijdens de ellenlange 48-uursetappe meer dan drie uur ten opzichte van dagwinnaar Martin Machik en is in het klassement uit de top-drie weggevallen. Een serieuze knauw voor de coureur, die na afloop van de etappe zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken stak.

"Voor mij zijn dit de twee zwaarste Dakar-dagen die ik ooit mee heb gemaakt", begint Van Kasteren, die in de twee etappedagen flink wat problemen had. "Gisteren (donderdag) meteen vol de diesel weg. Dan moet die truck zo trekken, voordat je heel dat gewicht - meer dan tien ton - op de duinen hebt... Het is echt een gevecht geweest."

Het verloop van donderdag verliep ondanks het ongemak verder wel nagenoeg naar wens. "Het ging eigenlijk wel prima. Ja, je moet wel eens terug over een duin enzo, maar wel twee lekke banden gehad. Die hebben we twee keer moeten verwisselen." Dat kostte de man uit Veldhoven veel tijd. "Dat is twee keer tien minuten, want in het zand gaat die hele krik weg. Dat viel eigenlijk nog wel mee."

Over de tankpunten door de etappe heen was Van Kasteren niet te spreken. "We dachten dat we te weinig diesel hadden. Er was een dieselpunt waar we konden vullen, die hadden ze geskipt. Die hadden we dus niet meer, we mochten alleen bij [bivak] D tanken. Dus hadden we stress om de banden en stress om diesel." Met een klein voetje op het gaspedaal werd de weg vervolgd en werd het tankpunt toch bereikt. "Er zat nog maar 25 liter in ofzo", vertelt de Iveco-man. Vlak voor het bereiken van dat bivak ging het nog even mis. "Dat was een stomme fout gewoon, daar ging ik op z'n kant. Het was heel lullig, ik stond bijna stil en hij ging op z'n kant."

In het klassement is zoals gezegd de voorsprong verdwenen en staat Van Kasteren op ruime achterstand. In alle eerlijkheid moet de Brabantse rijder toegeven dat nog een keer de Dakar winnen een nagenoeg onmogelijke opgave is. "Natuurlijk zeggen mensen dat nog alles kan gebeuren, maar drie uur is wel erg veel", vertelt de rijder, die besluit met een compliment aan Macik. "Als je deze twee stages wint, dan verdien je ook om te winnen."