Na een korte voorbereiding voor Janus van Kasteren stond vandaag ook voor hem de start van de Dakar Rally 2024 op het programma. De trucks werden als laatste grote categorie losgelaten, met de Iveco van Van Kasteren voorop. De titelverdediger bij de trucks heeft maar een doel dit jaar: opnieuw de Touareg Trophy mee naar Brabant nemen. Hoewel het qua tijd nog geen impact heeft, is de zege tijdens de proloog een goede start. In een eerste reactie na de korte openingsetappe van de naar alle waarschijnlijkheid zwaarste Dakar ooit spreekt Van Kasteren zijn blijdschap uit. "Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Dit is alvast de eerste dagoverwinning, dan zijn we alvast van de nul af", vertelt een blije coureur.

Van Kasteren moest vanwege zijn winst in 2023 als eerste de startplek in Al'Ula verlaten en ging zo voor het de rest van het deelnemersveld uit. Op papier een voordeel voor de andere coureurs, die zo door de sporen van zijn truck kunnen rijden. De coureur, uitkomend voor het team van De Rooy, hield echter zijn hoofd koel en trok met zestien seconden voorsprong op Ales Loprais de winst naar zich toe. "Ik denk van 'ja, je kunt wel tactisch gaan rijden, maar je weet toch niet hoe de anderen achter je gaan beginnen'", stelt de nuchtere coureur uit Veldhoven. "Ik dacht, we moeten als eerste starten, dan proberen we dat morgen ook maar te doen. En dat is gelukt", lacht de winnaar van de proloog. Door de winst mag de directeur van een machinefabriek kiezen als hoeveelste hij start voor de etappe van zaterdag. De keuze is dus eenvoudig, hij wil als eerste de woestijn in voor een lange etappe met een special stage van maar liefst 405 kilometer.

De rijder geeft ook aan dat als winnen vandaag niet gelukt was, er nog geen man overboord zou zijn. "Ik vind altijd dat je van je eigen krachten uit moet gaan, het mag dan niet uitmaken wie er voor je start", benadrukt Van Kasteren, die in de Iveco rijdt. Over die truck is de rijder ook heel erg te spreken. "Met de truck is alles goed en met mezelf ook", zo laat de coureur vanuit het bivak in Saudi-Arabië weten.