Al-Attiyah en Loeb met samengeknepen billen door achtste etappe

Doordat hij voor de rustdag al een flink gat heeft geslagen naar de concurrentie kan klassementsleider Nasser Al-Attiyah het in de tweede week van de Dakar Rally relatief rustig aan doen. De Qatarees had maandag voorafgaand aan de achtste etappe drie kwartier voorsprong op Sébastien Loeb, maar in de klassementsproef naar Wadi Ad Dawasir vreesde Al-Attiyah even voor zijn kansen op de eindzege.

“We hadden een lekke band en reden een deel van de proef alleen met voorwielaandrijving, omdat we de achterwielaandrijving hadden verloren. Ik was echt bang”, vertelde Al-Attiyah aan de finish. “De laatste vijftig kilometer liet ik het los en probeerde ik nog een beetje te pushen, maar dat was niet makkelijk met alleen voorwielaandrijving.”

Al-Attiyah en zijn navigator Mathieu Baumel ploeterden zich uiteindelijk door de 395 kilometer lange klassementsproef. Aan de finish gaf het duo met een elfde plaats ‘maar’ tien minuten toe op etappewinnaar Mattias Ekström en bleef het tijdverlies op Sébastien Loeb beperkt tot zeven minuten, waardoor de nummer twee in het algemeen klassement nog altijd tegen een achterstand aankijkt van ruim een half uur. “Ik ben echt blij dat ik hier aan de finish sta en maar zeven minuten verloren heb op Loeb”, aldus Al-Attiyah, die de etappe met samengeknepen billen had gereden: “Natuurlijk was ik bang, omdat we vanaf het begin van de rally echt heel sterk hebben gereden, maar als we nu problemen krijgen… We gaan vanavond met het team uitzoeken wat er gebeurd is. We hebben gisteren een nieuw achter differentieel laten monteren, ik denk dat daar iets fout is gegaan tijdens de montage. Maar we zullen zien. De rally is nog niet ten einde, dit is waarom we de Dakar moeten respecteren.”

Loeb komt zonder reservewiel te zitten

Sébastien Loeb kende met de derde plaats in de daguitslag en de tijdwinst op Al-Attiyah een betere dag, maar ook voor de Fransman was het maandag bibberen geblazen: “Het viel nog niet mee”, aldus Loeb. “We hebben van start tot finish echt hard lopen pushen omdat wij de etappe moesten openen. We wilden Nasser voorblijven en niet hebben dat hij ons kon volgen. We hebben dus echt lopen pushen vanaf de start, totdat ik een lekke band kreeg. Die hebben we toen snel gewisseld, waarna we verder hebben gepusht tot de neutralisatie.”

Loeb liet halverwege de etappe de snelste tussentijd noteren, maar in het tweede deel moest ook hij op eieren rijden: “Bij de neutralisatie kwamen we erachter dat we ons tweede reservewiel onderweg ergens hadden verloren. Dat was het enige dat we nog hadden, dus ik moest het in het tweede deel wat voorzichtiger aandoen. We hebben echter een goede etappe gereden. De navigatie was foutloos, dus al met al geen slechte dag.”

Tijdstraf

Het verliezen van het tweede reservewiel krijgt mogelijk nog een staartje voor Loeb. Deelnemers mogen onderweg namelijk geen reservewielen of onderdelen achterlaten in de woestijn. Het luik waarachter het reservewiel zit opgeborgen is deze Dakar Rally al vaker per ongeluk open gegaan bij de BRX Hunter. De stewards onderzoeken de kwestie, waarna zij zich zullen beraden over een eventuele tijdstraf voor de negenvoudig WRC-kampioen.