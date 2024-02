De Formule 1-test van... FIA verpest feestje Sébastien Loeb

Sébastien Loeb is vooral bekend om zijn negen titels in het WRC, het wereldkampioenschap rally, maar de Fransman heeft zich ook onderscheiden in andere disciplines, van endurance tot touring en van rally-raid tot rallycross. Hij miste op een haar na een stoeltje in de Formule 1.

In december 2007 krijgt Loeb een heel mooi kerstcadeau van Renault: een proefrit in de R27, de bolide die had deelgenomen aan het seizoen dat net was afgelopen. Geheel tevreden is Loeb niet over die test. "Ik denk dat ik sneller had kunnen zijn, maar ik ga niet zeggen dat ik een seconde sneller had kunnen zijn of zo, want dat was niet zo," legt hij destijds uit. "Er zijn zeker gebieden waar ik me had kunnen verbeteren, vooral bij het remmen. Soms remde ik te vroeg en andere keren te laat. Voor de rest viel het wel mee. Ik heb van tevoren een paar video's bestudeerd en dat hielp, vooral met de baan."

Voor Loeb blijft het echter niet bij die ene F1-test. Met de komst van Red Bull als hoofdsponsor van het WRC-team van Citroën, krijgt hij een nieuwe kans, dit keer achter het stuur van een wagen van het Red Bull Racing. Voor de gelegenheid trekt Red Bull alles uit de kast: eerst krijgt Loeb op Silverstone uitgebreid de kans om kennis te maken met zijn machine, de RB4 uit 2008. Daarna neemt hij aan een officiële testsessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Loeb legt welgeteld 82 ronden af en zet de achtste tijd van de dag neer, minder dan twee seconden van de referentietijd van Takuma Sato in de Toro Rosso.

Een prestatie waar men bij Red Bull danig van onder de indruk is: "Ik verwachtte aangenaam verrast te zijn en dat was ik ook," zegt Daniele Casanova, performance engineer nog dezelfde dag. "Sébastien was echt indrukwekkend. Hij stapte in de auto en maakte niet de minste fout. Het is moeilijk om precies te zeggen wat zijn tempo is, [...] ik zou zeggen dat Sébastien rond het middenveld rijdt, wat enorm indrukwekkend is."

Photo by: Edd Hartley / Motorsport Images WRC-kampioen Sebastien Loeb test voor Red Bull Racing

Naar aanleiding van de Barcelona-test overweegt men in Milton Keynes serieus om Loeb in een Grand Prix in actie te zien. Weliswaar niet bij Red Bull, maar bij zusterteam Toro Rosso. De weigering van de FIA om de Fransman een Superlicentie te geven maakte definitief een einde aan die droom.